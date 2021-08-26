В Київській області автогаз подорожчав найбільше в Україні

26 серпня 2021р роздрібні ціни на автомобільне паливо змінювалися різнопланово.

Найбільший темп збільшення ціни зафіксували в Київській області в сегменті зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ).

За підсумками дня у всеукраїнському рейтингу вартості ЗВГ на АЗС Київщина зайняла 10-е місце. За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, найдешевший ЗВГ продається в Луганській (15,31 грн / л), Чернівецькій (16,82 грн / л) і Сумській (16,84 грн / л) областях.

Збільшення середньої роздрібної ціни на газ на Київщині за добу склало 0,08 грн / л, що є найбільшим зниженням ціни по Україні. Середня роздрібна ціна на цей вид пального в області сьогодні становить 16,96 грн / л. Динаміка середніх роздрібних цін на ЗВГ в області за даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0:

Сьогоднішня ціна на 0,76 грн вища найменшої цінової позначки за останні 30 днів, яка була 27 липня 2021 р і становила 16,2 грн / л.

За даними PsycheaFUEL 3.0, найвигідніше заправитися газом водії області могли на заправках таких брендів:

SHELL (15.48)

SUN OIL (15.69)

Авантаж 7 (16.25)

Пропан-Сервис (16.39)

ANP (16.88)

Роздрібні ціни на скраплений газ на заправках області коливалися в діапазоні від мінімальних 15,29 грн / л. до максимальних 17,98 грн / л.