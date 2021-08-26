Японія підписала угоду про будівництво плавучих вітрових електростанцій

Обновлено: Август 26, 2021. Тэги: , ,

Японія підписала угоду про будівництво плавучих вітрових електростанцій

Японська компанія Kansai Electric Power (Kansai EPCO) і німецька RWE Renewables (RWE) підписали угоду про підготовку техніко-економічного обґрунтування для створення біля берегів Японії плавучих вітряних електростанцій.

Про це пише видання Коммерсант.

Операційний директор RWE Renewables з вітрових проектів Свен Утермьолен зазначив, що «існує великий потенціал для створення плавучих вітрових електростанцій по всьому світу – особливо в країнах з глибокими прибережними водами, таких як Японія».

Виконавчий віце-президент Kansai EPCO Нозомі Морі підкреслив, що цей проект допоможе компанії в просуванні до головної цілі –  повної відмови від вуглеводневої електрогенерації до 2050 року.

На відміну від стаціонарних вітрових електростанцій, плавучі можуть розміщуватися навіть на глибоководних ділянках моря. І хоча такі проекти досить складні, а вироблена ними електроенергія – з урахуванням установки і передачі – обходиться дорожче, ніж у стаціонарних морських вітряків, останнім часом про такі проекти чутно все частіше.

За даними телеканалу CNBC, тільки в Японії з початку літа було оголошено про запуск ще двох проектів з будівництва плавучих вітрових електростанцій – в липні про це оголосили компанії BW Ideol і Eneos.

У червні уряд Японії повідомив, що консорціум компаній Toda Corporation, Osaka Gas , Kansai Electric Power, ENEOS Corporation, INPEX Corporation і Chubu Electric Power переміг в конкурсі на створення плавучої вітрової електростанції на 16,8 МВт біля берегів префектури Нагасакі.

Читайте в «Терміналі», прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе сказав: «Японія буде приймати на себе управління епохальними інноваціями, такими, як створення водневого суспільства, що допомагає захистити навколишнє середовище і сприяє зростанню економіки».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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