Японія підписала угоду про будівництво плавучих вітрових електростанцій

Японська компанія Kansai Electric Power (Kansai EPCO) і німецька RWE Renewables (RWE) підписали угоду про підготовку техніко-економічного обґрунтування для створення біля берегів Японії плавучих вітряних електростанцій.

Про це пише видання Коммерсант.

Операційний директор RWE Renewables з вітрових проектів Свен Утермьолен зазначив, що «існує великий потенціал для створення плавучих вітрових електростанцій по всьому світу – особливо в країнах з глибокими прибережними водами, таких як Японія».

Виконавчий віце-президент Kansai EPCO Нозомі Морі підкреслив, що цей проект допоможе компанії в просуванні до головної цілі – повної відмови від вуглеводневої електрогенерації до 2050 року.

На відміну від стаціонарних вітрових електростанцій, плавучі можуть розміщуватися навіть на глибоководних ділянках моря. І хоча такі проекти досить складні, а вироблена ними електроенергія – з урахуванням установки і передачі – обходиться дорожче, ніж у стаціонарних морських вітряків, останнім часом про такі проекти чутно все частіше.

За даними телеканалу CNBC, тільки в Японії з початку літа було оголошено про запуск ще двох проектів з будівництва плавучих вітрових електростанцій – в липні про це оголосили компанії BW Ideol і Eneos.

У червні уряд Японії повідомив, що консорціум компаній Toda Corporation, Osaka Gas , Kansai Electric Power, ENEOS Corporation, INPEX Corporation і Chubu Electric Power переміг в конкурсі на створення плавучої вітрової електростанції на 16,8 МВт біля берегів префектури Нагасакі.

Читайте в «Терміналі», прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе сказав: «Японія буде приймати на себе управління епохальними інноваціями, такими, як створення водневого суспільства, що допомагає захистити навколишнє середовище і сприяє зростанню економіки».

