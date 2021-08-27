27 серпня лідер в підвищення цін на автогаз — Чернівецька область

27 серпня 2021р роздрібні ціни на автомобільне паливо змінювалися різнопланово.
Найбільший темп збільшення ціни зафіксували в Чернівецькій області в сегменті зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ).
За підсумками дня у всеукраїнському рейтингу вартості ЗВГ на АЗС Чернівецька зайняла 8-е місце. За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, найдешевший ЗВГ продається в Луганській (15,31 грн / л), Сумській (16,84 грн / л)і Чернігівській (16,87 грн / л) областях.
Збільшення середньої роздрібної ціни на газ в чернігівській області за добу склало 0,11 грн / л, що є найбільшим зниженням ціни по Україні. Середня роздрібна ціна на цей вид пального в області сьогодні становить 16,93 грн / л. Динаміка середніх роздрібних цін на ЗВГ в області за даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0:
Сьогоднішня ціна на 0,87 грн вища найменшої цінової позначки за останні 30 днів, яка була 28 липня 2021 р і становила 16,06 грн / л.
За даними PsycheaFUEL 3.0, найвигідніше заправитися газом водії області могли на заправках таких брендів:
- SHELL (15.99)
- Авантаж 7 (16.65)
- Укрнафта (16.95)
- Авиас (16.95)
- ANP (16.96)
Роздрібні ціни на скраплений газ на заправках області коливалися в діапазоні від мінімальних 15,99 грн / л. до максимальних 17,98 грн / л.