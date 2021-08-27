Борги операторів ГРМ загрожують стабильному проходженню осіннє-зимового періоду — ОГТСУ

Обновлено: Август 27, 2021. Тэги: , ,

Борги операторів ГРМ загрожують стабильному проходженню осіннє-зимового періоду — ОГТСУ

Сукупний борг облгазів перед Оператором ГТС України сягнув 9,2 млрд грн. Частина облгазів продовжує практику несанкціонованих відборів газу з ГТС, а динаміка погашення їхньої заборгованості залишається вкрай повільною.

Повідомляє ОГТСУ.

Попри санкції та кримінальні провадження Донецькоблгаз у липні збільшив борг на 66 млн грн (сукупний борг – 1,1 млрд грн), а Тернопільміськгаз – на майже 13 млн грн (0,6 млрд грн). Ці два облгази системно не розраховуються с ОГТСУ та є одними з найбільших боржників, які протягом багатьох місяців не сплачують за відібраний газ для своїх ВТВ. Також значну негативну динаміку в липні продемонстрували Кіровоградгаз (+25 млн грн), Херсонгаз (+15 млн грн), Мелітопольгаз (+6 млн грн). Найбільшими боржниками Оператора ГТС залишаються облгази Групи РГК, чий сукупний борг становить 6,7 млрд грн.

«Проблема з накопиченням боргів облгазами вимагає термінового вирішення, оскільки це вкрай негативно впливає на фінансовий стан Оператора ГТС України та ставить під загрозу безперебійне транспортування газу споживачам України в осіннє-зимовий період» — наголошує компанія. — «З настанням нового опалювального сезону ситуація з накопиченням боргів облгазів прогнозовано погіршиться. Тому наразі критично важливо до початку сезону впровадити законодавчі зміни щодо розподільчих рахунків для облгазів».

Раніше Термінал писав, що ГТС України вчасно готується до опалювального сезону — ОГТСУ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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