Борги операторів ГРМ загрожують стабильному проходженню осіннє-зимового періоду — ОГТСУ

Сукупний борг облгазів перед Оператором ГТС України сягнув 9,2 млрд грн. Частина облгазів продовжує практику несанкціонованих відборів газу з ГТС, а динаміка погашення їхньої заборгованості залишається вкрай повільною.

Повідомляє ОГТСУ.

Попри санкції та кримінальні провадження Донецькоблгаз у липні збільшив борг на 66 млн грн (сукупний борг – 1,1 млрд грн), а Тернопільміськгаз – на майже 13 млн грн (0,6 млрд грн). Ці два облгази системно не розраховуються с ОГТСУ та є одними з найбільших боржників, які протягом багатьох місяців не сплачують за відібраний газ для своїх ВТВ. Також значну негативну динаміку в липні продемонстрували Кіровоградгаз (+25 млн грн), Херсонгаз (+15 млн грн), Мелітопольгаз (+6 млн грн). Найбільшими боржниками Оператора ГТС залишаються облгази Групи РГК, чий сукупний борг становить 6,7 млрд грн.

«Проблема з накопиченням боргів облгазами вимагає термінового вирішення, оскільки це вкрай негативно впливає на фінансовий стан Оператора ГТС України та ставить під загрозу безперебійне транспортування газу споживачам України в осіннє-зимовий період» — наголошує компанія. — «З настанням нового опалювального сезону ситуація з накопиченням боргів облгазів прогнозовано погіршиться. Тому наразі критично важливо до початку сезону впровадити законодавчі зміни щодо розподільчих рахунків для облгазів».

Раніше Термінал писав, що ГТС України вчасно готується до опалювального сезону — ОГТСУ.