Міненерго запровадить гарантію походження зеленої електроенергії

Обновлено: Август 27, 2021. Тэги: , , , , ,

Міненерго запровадить гарантію походження зеленої електроенергії

Міненерго розробить постанову щодо порядку видачі, використання та припинення дії гарантії походження зеленої електроенергії.

Повідомляє Міненерго.

Механізм видачі гарантій походження електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел, сприятиме зменшенню перехресного субсидування на ринку електричної енергії.

 Про це заявив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко під час наради щодо запровадження механізму видачі, використання та припинення дії гарантій походження електричної енергії з альтернативних джерел енергії. У нараді взяли участь представники Міненерго, Держенергоефективності, ДП «Гарантований покупець», НЕК «Укренерго».

«Запуск механізму, який дозволяє підтвердити, що електрична енергія вироблена саме із відновлюваних джерел, потенційно призведе до зниження обсягу перехресного субсидування на ринку електроенергії та тарифу на передачу НЕК «Укренерго». Гарантії походження дадуть можливість українським експортерам купувати саме «зелену» електроенергію, що, в тому числі, дозволить уникнути оподаткування на викиди СО2 на кордоні з країнами ЄС (СВАМ)» — зазначив Юрій Власенко.

 Міністерство енергетики вже розпочало роботу над розробленням відповідного проєкту постанови Кабінету Міністрів, що визначено законом «Про альтернативні джерела енергії». Планується підготувати документ у найкоротші терміни, оскільки попит на такі гарантії походження вже є на ринку.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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