Міненерго запровадить гарантію походження зеленої електроенергії

Міненерго розробить постанову щодо порядку видачі, використання та припинення дії гарантії походження зеленої електроенергії.

Повідомляє Міненерго.

Механізм видачі гарантій походження електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел, сприятиме зменшенню перехресного субсидування на ринку електричної енергії.

Про це заявив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко під час наради щодо запровадження механізму видачі, використання та припинення дії гарантій походження електричної енергії з альтернативних джерел енергії. У нараді взяли участь представники Міненерго, Держенергоефективності, ДП «Гарантований покупець», НЕК «Укренерго».

«Запуск механізму, який дозволяє підтвердити, що електрична енергія вироблена саме із відновлюваних джерел, потенційно призведе до зниження обсягу перехресного субсидування на ринку електроенергії та тарифу на передачу НЕК «Укренерго». Гарантії походження дадуть можливість українським експортерам купувати саме «зелену» електроенергію, що, в тому числі, дозволить уникнути оподаткування на викиди СО2 на кордоні з країнами ЄС (СВАМ)» — зазначив Юрій Власенко.

Міністерство енергетики вже розпочало роботу над розробленням відповідного проєкту постанови Кабінету Міністрів, що визначено законом «Про альтернативні джерела енергії». Планується підготувати документ у найкоротші терміни, оскільки попит на такі гарантії походження вже є на ринку.

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