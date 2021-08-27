Міністр енергетики України представив нового голову Держенергоефективності

Міністр енергетики України Герман Галущенко представив колективу новопризначеного голову Держенергоефективності Валерія Безуса.
Повідомляє Держенергоефективності.
«Підвищення рівня енергоефективності дозволить нам знизити споживання енергоносіїв – газу, вугілля, і позитивно впливатиме на виконання зобов’язань України щодо декарбонізації енергетики», — наголосив Герман Галущенко.
«Усі ми розуміємо виклики, які стоять перед країною. Зокрема, попереду один з надскладних періодів – осінньо-зимовий. Тому Держенергоефективності має стати потужним інструментом реалізації державної політики у сфері енергоефективності, використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, так званим «think tank» — центром для підготовки конкретних, дієвих рішень та їх подальшого прийняття Урядом, Парламентом, Президентом», — зазначив Валерій Безус і закликав колектив до швидкої та результативної роботи.
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