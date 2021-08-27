Нафта дорожчає на тлі наближення шторму до Мексиканської затоки

Ціни на нафту ростуть в п’ятницю, готуючись показати значне тижневе зростання, через побоювання про короткострокові перебої в поставках: енергетичні компанії згортають видобуток в Мексиканській затоці перед можливим ударом урагану, що прогнозується на вихідних.

Передає Investing.

Ф’ючерси на нафту марки Brent до 09:14 за Києвом підскочили на 1,62% до $72,22 за барель, марки WTI — на 1,72% до $68,58 за барель.

Нафта марки Brent може зрости більш ніж на 9% на цьому тижні — це найсильніший стрибок з червня 2020 року — в основному завдяки тому, що Китаю вдалося стримати спалах штаму дельта, що заспокоїло ринки.

Компанії почали перекидати робітників з нафтовидобувних платформ в Мексиканській затоці, і нафтовиробники BHP і BP повідомили, що почали згортати видобуток на плавучих вишках напередодні шторму в Карибському морі, який, згідно з прогнозами, пройде через Мексиканську затоку.

Аналітики також очікують, що динаміка долара стане важливим фактором цін на нафту в п’ятницю після того, як голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл виступить з довгоочікуваною промовою. Ринки очікують, що Пауелл подасть сигнали щодо планів скорочення програми покупок облігацій у четвертому кварталі.

Раніше Термінал писав, що МВФ підвищив прогноз середніх цін на нафту в 2021 році.