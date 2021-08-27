Роснефть просить дозволити їй постачати газ до Європи

Обновлено: Август 27, 2021. Тэги: , ,

Роснефть просить дозволити їй постачати газ до Європи

Роснефть просить дозволити їй експорт в Європу 10 млрд кубометрів газу на рік і готова платити на ці обсяги підвищений рівень податку.

Передає Коммерсантъ.

З такою пропозицією 13 серпня звернувся до президента РФ Володимира Путіна глава компанії Ігор Сечін. Мова не йде про скасування експортної монополії Газпрому і зміну законодавства.

Роснефть хоче підписати з монополією угоду, за якою агентом при експорті газу нафтокомпанії виступить Газпром. У листі йдеться, що поставки «доцільно обмежити наявністю діючих контрактів з новими споживачами, які не є покупцями газу ПАТ «Газпром»».

Сечін зазначає, що біржові ціни на газ в Європі досягли рекордного рівня, але поточні надходження до бюджету від експорту газу «не повною мірою відображають сприятливу ринкову кон’юнктуру». У зв’язку з цим він пропонує платити податок на експортований Роснефтью газ «згідно з фактичною ринковою кон’юнктурою». Додаткові доходи бюджету складуть до 37 млрд руб. на рік.

У листі зазаначено, що поставки «сприятимуть зняттю обмежень з боку антимонопольного законодавства ЄС щодо допустимого завантаження газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2», а також Opal (продовження «Північного потоку-1″)». Зараз незадіяна потужність Opal становить якраз 12,8 млрд кубометрів на рік.

Раніше Термінал писав, що Газпром забронював на вересень лише 4% додаткових потужностей ГТС України.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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