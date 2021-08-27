Україна та Норвегія домовилися щодо «зеленої» трансформації та ядерної безпеки

Обновлено: Август 27, 2021. Тэги: , ,

Україна та Норвегія домовилися щодо «зеленої» трансформації та ядерної безпеки

Державний секретар Міністерства закордонних справ Норвегії Аудун Халворсен передав Україні підписаний норвезькою стороною меморандум про співпрацю в галузі атомної енергетики.

Раніше від імені України меморандум було підписано міністром енергетики України Германом Галущенко, пише пресслужба міністерства.

«Підписання меморандуму посилює співпрацю України та Норвегії з питань ядерної безпеки. Насамперед йдеться про підвищення безпеки українських АЕС. Буде створено двосторонню робочу групу з питань ядерної захищеності, ядерної безпеки та аварійної готовності. Варто зазначити, що потенційні можливості для взаємодії на основі меморандуму значно більші», – йдеться у повідомленні.

Серед інших тем учасниками зустрічі активно обговорювались «зелена» трансформація енергетики для протидії змінам клімату та виробництво енергії з відновлювальних джерел (ВДЕ). Завдяки розвиненій мережі гідроелектростанцій, Норвегія має один з найвищих у світі показників генерації з ВДЕ – 97%.

«Ми хотіли б посилити співпрацю з Норвегією в галузі ВДЕ. Наприклад, в рамках стратегії декарбонізації енергетики, Україна планує розвивати офшорну вітрову генерацію. Також нас цікавить розвиток водневої енергетики – технології, пілотні проєкти тощо. Окрім залучення норвезьких інвестицій, буде корисно пожвавити обмін досвідом і напрацюваннями», – повідомив Ярослав Демченков.

Велику увагу уряд Королівства Норвегія приділяє водню. Минулого року країна затвердила власну водневу стратегію. Завдяки покладам газу та доступу до океанського шельфу, Норвегія в першу чергу розглядає потенціал виробництва «блакитного» водню із природного газу із застосуванням технології уловлення, зберігання та використання вуглецю. Незважаючи на досвід окремих компаній та науковців, норвежці розуміють фінансові та технологічні обмеження при втіленні водневих проєктів. Тому вони очікують на активну міжнародну співпрацю. Так само в стратегії перелічені виклики, пов’язані з безпечністю водневих технологій та заходи по запровадженню відповідних стандартів і законодавчих норм.

«Воднева стратегія Норвегії є одним із якісних прикладів для наслідування. Увага до найдрібніших деталей та відверте визнання сильних і слабких сторін – це підґрунтя для здорової політики у водневій енергетиці. Зараз Україна розробляє власну водневу стратегію, і для нас є взірцевим той рівень якості політичного документу, яких схвалив уряд Норвегії», – заявив заступник міністра.

Читайте в «Терміналі», уряд Норвегії робить ставку на використання «зелених» видів енергії, але також продовжить видобуток нафти й газу.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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