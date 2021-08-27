В дрібному опті 27 серпня ціни знизилися в очікування змін на ринку

27 серпня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні відзначалося коливання цін на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне пальне в дрібному опті.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро стала меншою — на 0.26% (-7 коп/л) до 26.73 грн/л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день не змінилася в ціні і становить 27.72 грн/л. Водночас дизельне пальне євро в дрібному опті знизилосяв ціні на 0.18% (-4 коп/л) до 23.38 грн/л.
|Вид пального
|серед., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|30 днів, %
|Бензин А-92 євро
|26.73
|-0.26
|-0.59
|-2.92
|Бензин А-95 євро
|27.72
|-0.01
|-0.38
|-2.54
|Дизельне пальне евро
|23.38
|-0.18
|-0.70
|-6.73
Довідково:
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