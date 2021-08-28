Ціни на нафту підвищуються під час торгів

Обновлено: Август 28, 2021. Тэги: ,

Ціни на нафту підвищуються під час торгів

Ціни на нафту підвищуються на 1,7% в ході торгів , завершуючи тиждень упевненим підйомом.

Підтримку котируванням в тому числі зробило деяке ослаблення побоювань, пов’язаних з наслідками коронавируса для попиту на паливо, пише «Investing.com».

У центрі уваги ринку знаходиться тропічний шторм Іда, через якого компанії, що працюють в Мексиканській затоці, в тому числі BP (LON: BP) і Shell, уже почали скорочувати видобуток.

Крім того, трейдери оцінюють виступ глави Федеральної резервної системи (ФРС) США Джерома Пауелла.

Федрезерв може приступити до згортання стимулюючої грошово-кредитної політики вже в цьому році, заявив Пауелл.

Вартість жовтневих ф’ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 17:47 мск в п’ятницю становить $ 72,29 за барель, що на $ 1,22 (1,72%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф’ючерсів на WTI на жовтень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) становить до цього часу $ 68,57 за барель, що на $ 1,15 (1,71%) вище підсумкового значення попередньої сесії.

Ціна Brent за підсумками тижня може зрости більш ніж на 9%, що стане максимальним тижневим підйомом з червня 2020 року. Зростання переважно пов’язаний з ослабленням побоювань з приводу коронавируса на тлі того, що влада Китаю змогли стримати хвилю поширення штаму «дельта».

Ф’ючерси на WTI за тиждень можуть додати в ціні більш ніж 8%, що стане максимальним зростанням з початку лютого.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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