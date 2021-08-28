Президент підписав закон про реструктуризацію боргів ТКЕ і облгазів

Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким пропонується механізм реструктуризації боргів, що виникли на рахунках теплокомуненерго, газзбутів та облгазів за газ – вони перевищують 100 млрд грн.
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
Законом пропонується:
- перенести розрахункову дату врегулювання заборгованості з 1 липня 2016 року на 1 червня 2021 року;
- дозволити підприємствам реструктуризувати борг за розподіл та транспортування газу з наступним списанням нарахованої пені;
- верифікувати та врегулювати коштом держбюджету заборгованість з різниці в тарифах на теплоенергію, опалення, постачання гарячої води тощо, що утворилась до або після 1 січня 2016 року;
- зупинити провадження та заходи з примусового стягнення заборгованості, зокрема за договорами з “Нафтогазом” та операторами газорозподільчих мереж.
У вересні у Раді буде зареєстрований другий законопроєкт, що міститиме зміни до держбюджету. Зокрема, перевірені державою суми, які підлягають компенсації, та визначені під контролем Мінфіну джерела погашення.
«Термінал» писав, Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг».