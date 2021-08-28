Туреччина використовує вітер від транспорту для енергії

У Стамбулі встановили вітрогенератори, які виробляють енергію за допомогою потоку вітру, який утворюється від руху автівок.

Про це пише Independent, повідомляє Громадське.

Вітрогенератори розробили Стамбульський технічний університет та компанія Devecitech, пристрій називається ENLIL. Турбіни мають невеликий розмір, тож їх можна розташовувати біля доріг чи на дахах висоток.

Перші вертикальні генератори розмістили на узбіччях доріг Стамбула. Вони виробляють енергію не лише завдяки вітру від транспорту, а й від сонця. Також у пристрої є датчики, що відстежують температуру, вологість, вуглецевий слід та сейсмологічну активність.

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