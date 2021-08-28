Вітренко назвав три умови збереження транзиту газу

Обновлено: Август 28, 2021. Тэги: , ,

Вітренко назвав три умови збереження транзиту газу

Найбільш реалістичною гарантією збереження транзиту природного газу через Україну є, зокрема, перенесення точок передачі газу в діючих контрактах Газпрому з Європою на кордон РФ-Україна, щоб самі європейські компанії замовляли транзит газу через Україну до 2035 року.

Про це написав голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook за підсумками зустрічей з Георгом фон Вальдерзее – спецпредставником уряду Німеччини з питання транзиту через Україну.

Також збереженню транзиту, за його словами, мають сприяти дві інші умови створення на електронній платформі Газпромекспорту точки поставки додаткових обсягів газу на кордоні РФ-Україна; щоб європейські покупці цього газу самі могли замовляти транзит газу через Україну; розблокування доступу до української газотранспортної системи з боку РФ для інших експортерів газу в Європу, зокрема з Центральної Азії.

На його думку, це є втіленням на практиці європейських правил про відповідність «слову і духу», які згадують Німеччина та США у спільній заяві щодо Північного потоку-2. При цьому для безпеки Європи потрібно, щоб транзит через Україну зберігався, допоки природний газ не буде замінений на відновлювальні джерела енергії, а це – принаймні до 2035 року.

«Газпром має забезпечити недискримінаційний доступ до всіх газопроводів, які поєднують Росію та Європу, в тому числі через Україну. Без цього Північний потік-2 не може запрацювати, оскільки при сертифікації оператора має враховуватися в тому числі «принцип солідарності». Якщо Росія не хоче грати за європейськими правилами, то Північний потік-2 ніколи не має запрацювати», – заявив Вітренко.

Читайте в «Терміналі», ціна на газ впала на $100 за дві торгові сесії.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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