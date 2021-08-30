30 серпня нафта торгується різноспрямовано на різних факторах

Обновлено: Август 30, 2021. Тэги: , , , , , , ,

30 серпня нафта торгується різноспрямовано на різних факторах

Світові ціни на нафту вранці торгуються різноспрямовано на різних факторах, свідчать дані торгів.

Штати Міссісіпі, Луїзіана і Алабама готуються до чергового лиха Ураган «Іда», який обрушився на східне узбережжя США, пише Прайм.

Станом на 8.30 мск ціна листопадових ф’ючерсів на нафту марки Brent росла на 0,24%, до 71,88 долара за барель, жовтневих — на 0,06%, до 72,74 долара. Жовтневі ф’ючерси на WTI при цьому дешевшали на 0,23%, до 68,58 долара за барель.

На ринку нафти в понеділок вранці спостерігається різноспрямована динаміка. З одного боку, зниження цін на «чорне золото» сприяє фактор корекції після різкого зростання цін в останні дні (тільки за минулий тиждень більш ніж на 10%). З іншого боку, позитивну динаміку сприяють перебої в поставках, що виникли внаслідок урагану «Іда».

Так, за даними аналітиків Commonwealth Bank of Australia, які наводить газета Wall Street Journal, «Іда» привела до припинення видобутку 1,74 мільйона барелів нафти в день в Мексиканській затоці, що еквівалентно приблизно 96% видобутку там, або 1,7% світових поставок нафти.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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