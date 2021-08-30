30 серпня нафта торгується різноспрямовано на різних факторах

Світові ціни на нафту вранці торгуються різноспрямовано на різних факторах, свідчать дані торгів.

Штати Міссісіпі, Луїзіана і Алабама готуються до чергового лиха Ураган «Іда», який обрушився на східне узбережжя США, пише Прайм.

Станом на 8.30 мск ціна листопадових ф’ючерсів на нафту марки Brent росла на 0,24%, до 71,88 долара за барель, жовтневих — на 0,06%, до 72,74 долара. Жовтневі ф’ючерси на WTI при цьому дешевшали на 0,23%, до 68,58 долара за барель.

На ринку нафти в понеділок вранці спостерігається різноспрямована динаміка. З одного боку, зниження цін на «чорне золото» сприяє фактор корекції після різкого зростання цін в останні дні (тільки за минулий тиждень більш ніж на 10%). З іншого боку, позитивну динаміку сприяють перебої в поставках, що виникли внаслідок урагану «Іда».

Так, за даними аналітиків Commonwealth Bank of Australia, які наводить газета Wall Street Journal, «Іда» привела до припинення видобутку 1,74 мільйона барелів нафти в день в Мексиканській затоці, що еквівалентно приблизно 96% видобутку там, або 1,7% світових поставок нафти.