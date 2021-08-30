Ціна газу в Європі впритул наблизилася до $ 600 / тис. куб

Обновлено: Август 30, 2021. Тэги: , ,

Ціна газу в Європі впритул наблизилася до $ 600 / тис. куб

Ціна найближчого (жовтневого) ф’ючерсу на спотовий індекс TTF на біржі ICE Futures в понеділок з початком торгів злетіла до 49 євро за кВт / год або $ 598 за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані біржі, пише Інтерфакс.

У п’ятницю торги закрилися на позначці $ 586 за тисячу кубометрів.

З жовтня починається новий газовий рік. До кінця вересня у «Газпрому» діє довгострокове бронювання транзитних потужностей газопроводу «Ямал-Європа». Російська компанія поки не бронювала потужності цієї магістралі на минулих річних і квартальних аукціонах.

В кінці 2021 року очікується запуск майже добудованого газопроводу «Північний потік 2″. Питання регулювання роботи магістралі в даний час знаходяться на розгляді відповідних контролюючих органів.

Раніше «Термінал» писав, газ в Європі на ф’ючерсному ринку дешевшає і вже опустився нижче 500 доларів за тисячу кубометрів після заяви «Газпрому» про можливий обсяг поставок газу по «Північному потоку 2″ в 2021 році, свідчать дані торгів.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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