Ціна газу в Європі впритул наблизилася до $ 600 / тис. куб

Ціна найближчого (жовтневого) ф’ючерсу на спотовий індекс TTF на біржі ICE Futures в понеділок з початком торгів злетіла до 49 євро за кВт / год або $ 598 за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані біржі, пише Інтерфакс.

У п’ятницю торги закрилися на позначці $ 586 за тисячу кубометрів.

З жовтня починається новий газовий рік. До кінця вересня у «Газпрому» діє довгострокове бронювання транзитних потужностей газопроводу «Ямал-Європа». Російська компанія поки не бронювала потужності цієї магістралі на минулих річних і квартальних аукціонах.

В кінці 2021 року очікується запуск майже добудованого газопроводу «Північний потік 2″. Питання регулювання роботи магістралі в даний час знаходяться на розгляді відповідних контролюючих органів.

Раніше «Термінал» писав, газ в Європі на ф’ючерсному ринку дешевшає і вже опустився нижче 500 доларів за тисячу кубометрів після заяви «Газпрому» про можливий обсяг поставок газу по «Північному потоку 2″ в 2021 році, свідчать дані торгів.