На Вінничині автогаз подорожчав на 31 коп

30 серпня 2021р роздрібні ціни на автомобільне паливо змінювалися різнопланово.



Найбільший темп збільшення ціни зафіксували у Вінницькій області в сегменті зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ).

За підсумками дня у всеукраїнському рейтингу вартості ЗВГ на АЗС Вінничина зайняла 13-е місце. За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, найдешевший ЗВГ продається в Луганській (14,83 грн / л), Сумській (16,62 грн / л) і Донецькій (16,84 грн / л) областях.

Збільшення середньої роздрібної ціни на газ у Вінницькій області за добу склало 0,31 грн / л, що є найбільшим збільшенням ціни по Україні. Середня роздрібна ціна на цей вид пального в області сьогодні становить 17,34 грн / л. Динаміка середніх роздрібних цін на ЗВГ в області за даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0:



Сьогоднішня ціна на 1,11 грн вища найменшої цінової позначки за останні 30 днів, яка була 31 липня 2021 р і становила 16,23 грн / л.

За даними PsycheaFUEL 3.0, найвигідніше заправитися газом водії області могли на заправках таких брендів:

Mango (17.23)

Авантаж 7 (17.25)

Chipo (17.3)

PRIME (17.4)

БРСМ-Нафта (17.49)

Роздрібні ціни на скраплений газ на заправках області коливалися в діапазоні від мінімальних 17,05 грн / л. до максимальних 17,68 грн / л.