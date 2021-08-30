Нафтогаз як ПОН встановив ціну на газ на вересень на рівні 12 грн за куб

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», яка виконує функції постачальника останньої надії, підвищила тарифи на блакитне паливо.

Зокрема, ціна газу на вересень становить 12 грн за кубометр, про це повідомляється на сайті «Нафтогазу«.

Це на 22 копійки вище від тарифу, який діяв у серпні, – 11,78 грн за кубометр. Ціну вказано з урахуванням податку на додану вартість, але без урахування доставки.

ГК «Нафтогаз України» виконує функцію тимчасового страхового механізму для забезпечення газом клієнтів, які втратили постачальника. Станом на кінець серпня 2021 року компанія обслуговує понад 500 тисяч сімей.

Читайте в «Терміналі», ціна газу для клієнтів ПОН у серпні зросла майже на 7%.