ОПЕК +1 вересня може переглянути заплановане підвищення видобутку

Рішення про збільшення видобутку нафти, узгоджене минулого місяця країнами ОПЕК +, може бути переглянуто на наступному засіданні 1 вересня.

Про це заявив агентству Reuters міністр нафти Кувейту Мохаммад Абдулатіф аль-Фарес, пише «Investing.com».

Міністри ОПЕК + в кінці липня ухвалили рішення нарощувати видобуток з серпня на 400 тис. б / д кожен місяць, однак проводити консультації щомісяця на предмет оцінки ринку і доцільності нарощування виробництва. Наступна зустріч призначена на 1 вересня.

«Ринки сповільнюються. Оскільки в деяких регіонах почалася четверта хвиля COVID-19, ми повинні бути обережні і переглянути це збільшення. Зростання на 400 тис. Б / д може бути зупинений», — сказав міністр.

Економіки країн Східної Азії та Китаю як і раніше страждають від COVID-19, і слід проявляти обережність, додав Фарес.

Адміністрація президента США Джо Байдена закликала ОПЕК + збільшити видобуток нафти, щоб впоратися зі зростанням цін на бензин, який вона розглядає як загрозу для відновлення світової економіки.

Відповідаючи на запитання про призов Вашингтона, Фарес сказав, що члени ОПЕК + дотримуються різних поглядів з цього приводу. «Є зустрічі з країнами ОПЕК, особливо з країнами Ради співробітництва країн Перської затоки, і поки існують різні погляди на те, як вирішувати це питання», — сказав міністр.

Раніше «Термінал» писав, країни, що входять в угоду ОПЕК +, вирішили не нарощувати видобуток нафти понад заплановані рівнів.