ОПЕК +1 вересня може переглянути заплановане підвищення видобутку

Обновлено: Август 30, 2021. Тэги: ,

ОПЕК +1 вересня може переглянути заплановане підвищення видобутку

Рішення про збільшення видобутку нафти, узгоджене минулого місяця країнами ОПЕК +, може бути переглянуто на наступному засіданні 1 вересня.

Про це заявив агентству Reuters міністр нафти Кувейту Мохаммад Абдулатіф аль-Фарес, пише «Investing.com».
Міністри ОПЕК + в кінці липня ухвалили рішення нарощувати видобуток з серпня на 400 тис. б / д кожен місяць, однак проводити консультації щомісяця на предмет оцінки ринку і доцільності нарощування виробництва. Наступна зустріч призначена на 1 вересня.

«Ринки сповільнюються. Оскільки в деяких регіонах почалася четверта хвиля COVID-19, ми повинні бути обережні і переглянути це збільшення. Зростання на 400 тис. Б / д може бути зупинений», — сказав міністр.

Економіки країн Східної Азії та Китаю як і раніше страждають від COVID-19, і слід проявляти обережність, додав Фарес.

Адміністрація президента США Джо Байдена закликала ОПЕК + збільшити видобуток нафти, щоб впоратися зі зростанням цін на бензин, який вона розглядає як загрозу для відновлення світової економіки.

Відповідаючи на запитання про призов Вашингтона, Фарес сказав, що члени ОПЕК + дотримуються різних поглядів з цього приводу. «Є зустрічі з країнами ОПЕК, особливо з країнами Ради співробітництва країн Перської затоки, і поки існують різні погляди на те, як вирішувати це питання», — сказав міністр.

Раніше «Термінал» писав, країни, що входять в угоду ОПЕК +, вирішили не нарощувати видобуток нафти понад заплановані рівнів.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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