У Франції випустять біопаливо для гоночних автомобілів на основі вина. Його випуск вже в наступному році почне нафтова компанія TotalEnergies.

Компанія планує протестувати нове паливо в 2022 році на гонці «24 години Ле-Мана» і Європейської серії Ле-Ман, пише АНГІ.

Біопаливо, що отримало назву «Excellium Racing 100», будуть виробляти з біоетанолу, винного осаду французької виноробної промисловості та виноградної вичавки.

Повідомляється, що нове пальне буде володіти всіма якостями, необхідними для гоночного палива, а також буде відповідати вимогам автовиробників і критеріям Міжнародної автомобільної федерації (FIA).

Компанія сподівається, що нове біопаливо дозволить скоротити викиди СО2 від автоспорту як мінімум на 65%.

«Excellium Racing 100» буде створений у партнерстві з Західним автомобільним клубом (Automobile Club de l’Ouest), — творцем і організатором гонки «24 години Ле-Мана».

Відзначимо, Міжнародна автомобільна федерація заявила про намір зробити «Формулу-1» вуглецево нейтральною в 2030 році. Ще в 2019 році технологічний департамент FIA виготовив паливо з біологічно розкладаються відходів, яке повністю відповідає всім вимогам для участі в гонках.

«Термінал» писав, французька нафтогазова компанія Total оголошує про придбання Fonroche Biogaz. Компанія проектує, будує і експлуатує у Франції установки для перетворення органічних відходів в так званий біогаз в присутності бактерій.