У Франції випустять біопаливо для гоночних автомобілів на основі вина

Обновлено: Август 30, 2021. Тэги: , , ,

У Франції випустять біопаливо для гоночних автомобілів на основі вина

У Франції випустять біопаливо для гоночних автомобілів на основі вина. Його випуск вже в наступному році почне нафтова компанія TotalEnergies.

Компанія планує протестувати нове паливо в 2022 році на гонці «24 години Ле-Мана» і Європейської серії Ле-Ман, пише АНГІ.

Біопаливо, що отримало назву «Excellium Racing 100», будуть виробляти з біоетанолу, винного осаду французької виноробної промисловості та виноградної вичавки.

Повідомляється, що нове пальне буде володіти всіма якостями, необхідними для гоночного палива, а також буде відповідати вимогам автовиробників і критеріям Міжнародної автомобільної федерації (FIA).

Компанія сподівається, що нове біопаливо дозволить скоротити викиди СО2 від автоспорту як мінімум на 65%.

«Excellium Racing 100» буде створений у партнерстві з Західним автомобільним клубом (Automobile Club de l’Ouest), — творцем і організатором гонки «24 години Ле-Мана».

Відзначимо, Міжнародна автомобільна федерація заявила про намір зробити «Формулу-1» вуглецево нейтральною в 2030 році. Ще в 2019 році технологічний департамент FIA виготовив паливо з біологічно розкладаються відходів, яке повністю відповідає всім вимогам для участі в гонках.

«Термінал» писав, французька нафтогазова компанія Total оголошує про придбання Fonroche Biogaz. Компанія проектує, будує і експлуатує у Франції установки для перетворення органічних відходів в так званий біогаз в присутності бактерій.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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