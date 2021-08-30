Зеленський затвердив рішення РНБО з енергетичних загроз

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО від 30 липня «Про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері».

«Вести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року «Про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері». Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 28 травня 2015 року № 298 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року «Про стан забезпечення енергетичної безпеки держави та невідкладні заходи щодо сталого проведення опалювального сезону 2014/15 року» та додаткові заходи для гарантованого забезпечення вітчизняних споживачів енергоносіями», — йдеться у повідомленні.

Два тижні уряду дали на перевірку обґрунтованості та прийнятності параметрів стимулюючого регулювання для обленерго. Окрім того, в указі РНБО вимагає проаналізувати структуру власності всіх обленерго та встановити їх реальних кінцевих бенефіціарних власників. Перевірятимуть також чи відокремлені обленерго від діяльності з постачання електричної енергії.

Згідно з указом Кабмін має внести на розгляд Верховної ради низку законопроєктів:

про корпоратизацію державного підприємства «Енергоатом» (30 вересня 2021 року );

про передачу боргових зобов’язань облгазів та їх погашення перед оператором газотранспортної системи (31 грудня 2021 року);

про екологізацію української енергосистеми (до 31 жовтня 2021 року);

про поступовий перехід до економічно обґрунтованої ціни на електроенергію для побутових споживачів (31 грудня);

про створення енергетичної біржі для продажу електроенергії за двосторонніми аукціонами (до 31 грудня).