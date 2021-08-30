Зеленський затвердив рішення РНБО з енергетичних загроз

Обновлено: Август 30, 2021. Тэги: , , ,

Зеленський затвердив рішення РНБО з енергетичних загроз

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО від 30 липня «Про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері».

«Вести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року «Про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері». Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 28 травня 2015 року № 298 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року «Про стан забезпечення енергетичної безпеки держави та невідкладні заходи щодо сталого проведення опалювального сезону 2014/15 року» та додаткові заходи для гарантованого забезпечення вітчизняних споживачів енергоносіями», — йдеться у повідомленні.

Два тижні уряду дали на перевірку обґрунтованості та прийнятності параметрів стимулюючого регулювання для обленерго. Окрім того, в указі РНБО вимагає проаналізувати структуру власності всіх обленерго та встановити їх реальних кінцевих бенефіціарних власників. Перевірятимуть також чи відокремлені обленерго від діяльності з постачання електричної енергії.

Згідно з указом Кабмін має внести на розгляд Верховної ради низку законопроєктів:

  • про корпоратизацію державного підприємства «Енергоатом» (30 вересня 2021 року );
  • про передачу боргових зобов’язань облгазів та їх погашення перед оператором газотранспортної системи (31 грудня 2021 року);
  • про екологізацію української енергосистеми (до 31 жовтня 2021 року);
  • про поступовий перехід до економічно обґрунтованої ціни на електроенергію для побутових споживачів (31 грудня);
  • про створення енергетичної біржі для продажу електроенергії за двосторонніми аукціонами (до 31 грудня).
Раніше «Термінал» писав, Рада національної безпеки і оборони стежить за ситуацією на українському ринку електроенергії, наразі вона перебуває під контролем.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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