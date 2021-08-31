31 серпня ціни на АЗС мінялися різнонаправлено

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 31 серпня 2021 р відзначалося коливання роздрібних цін на світлі нафтопродукти та скраплений газ.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, ціна бензину А-92 євро на українських АЗС не змінилася — 29.41 грн/л, бензину А-95 євро змінилася на 0.0% (-1.0 коп/л) до 31.15 грн/л. Дизельне пальне євро продавали по 28.71 грн/л. Зріджений нафтовий газ СПБТ, використовуваний в якості моторного палива, 31 серпня 2021 р дещо змінився в ціні на 0.1% (2.0 коп/л) до 17.12 грн/л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктановому бензину становить 54,9 %.
|Вид пального
|серед., грн/л
|мін., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|Бензин А-92 євро
|29.40
|24.50
|-0.01
|1.51
|Бензин А-95 євро
|31.15
|26.00
|-0.05
|2.29
|Дизельне пальне Евро
|28.71
|23.49
|-0.02
|0.03
|Зрідженний газ
|17.12
|11.15
|0.10
|1.11
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