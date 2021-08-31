Брюссель готовий провести консультації з Києвом по «Північному потоку-2″

Обновлено: Август 31, 2021. Тэги: ,

Брюссель готовий провести консультації з Києвом по «Північному потоку-2″

Європейська комісія заявляє про свою готовність провести консультації через подальшу реалізацію проекту «Північний потік-2», який загрожує безпеці України.

Про це агентству «Інтерфакс-Україна» повідомили 31 серпня в Європейській комісії.

«Ми направили нашим українським колегам відповідь, в якому висловили готовність обговорювати і продовжувати постійний діалог з питань, пов’язаних з енергетикою. Ми знаходимося в постійному контакті з українською владою з багатьох питань, в тому числі, з питань енергетики та з нетерпінням чекаємо можливості обговорити з нашими українськими колегами, як найкраще виконати їх прохання щодо консультації », – повідомили в ЄК агентству.

При цьому в Єврокомісії наголосили, що ЄС «як і раніше надає великого значення енергетичної безпеки України», повідомляє видання.

«Ми як і раніше готові обговорити будь-які хвилюють Україну питання», – запевнили в Брюсселі.

Нагадаємо, що 22 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Київ направив ноту Єврокомісії та Німеччини із запитом провести консультації по «Північному потоку-2» після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

Відповідно до домовленостей між Берліном і Вашингтоном, в разі функціонування нового трубопроводу «Північний потік-2» ФРН зобов’язується вживати заходів, якщо РФ буде використовувати поставки енергоносіїв для чинення тиску на інші країни.

Читайте в «Терміналі», вищий земельний суд Дюссельдорфа відхилив скаргу Nord Stream 2 AG — оператора «Північного потоку-2″- на рішення німецького регулятора не виводити проект з-під дії газової директиви Євросоюзу.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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