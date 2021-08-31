Дію «чорного списку» на ринку електроенергії продовжили до 1 березня 2022 року

Обновлено: Август 31, 2021. Тэги: , ,

Дію «чорного списку» на ринку електроенергії продовжили до 1 березня 2022 року

«Чорний список» покупців електричної енергії продемонстрував ефективність як механізм запобігання порушенням договірних умов на ринку двосторонніх договорів.

На цьому наголосив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко під час засідання аукціонного комітету з продажу електроенергії за двосторонніми договорами, пише пресслужба Міненерго.
«З часу впровадження «чорного списку», за даними ДП «Гарантований покупець», припинилися порушення договірних умов з боку учасників ринку, які б стали підставою для внесення до цього списку. «Чорний список» показав свою ефективність як один з превентивних механізмів» — зазначив Юрій Власенко.

Аукціонний комітет прийняв рішення продовжити дію «чорного списку» до 1 березня 2022 року.
Нагадаємо, 13 липня аукціонний комітет проголосував за внесення змін до Регламенту організації та проведення електронного аукціону з продажу електричної енергії на Товарній біржі «Українська енергетична біржа».

Згідно з змінами, продавець електроенергії отримав право ініціювати внесення до «чорного списку» покупця, який порушив взяті на себе зобов’язання за двостороннім договором купівлі-продажу електроенергії. Для цього продавець має подати обґрунтовану заяву до організатора аукціонів – Української енергетичної біржі.

«Термінал» писав, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, на засіданні внесла зміни до Порядку, який регулює забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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