Нафта 31 серпня помірно дешевшає на побоюваннях зниження попиту Китая

Світові ціни на нафту потроху знижуються у вівторок вранці на ситуації з новим коронавірусів в найбільшому споживачі сировини Китаї.

Про це свідчать дані торгів, пише Прайм.

Станом на 8.12 кск ціна листопадових ф’ючерсів на нафту марки Brent знижувалася на 0,29%, до 72,02 долара за барель, жовтневих — на 0,23%, до 73,24 долара.

Жовтневі ф’ючерси на WTI дешевшали на 0,26%, до 69,03 долара за барель.

Спалахи штаму «дельта» в Китаї призвели до нових додаткових обмежень і знизили економічну активність країни. Такі обставини з великою ймовірністю негативно позначаться на попиті на нафту. Крім того, інвестори продовжують стежити за наслідками урагану «Іда». Раніше міненерго США повідомило, що ураган позначився на роботі щонайменше дев’яти нафтопереробних заводів в американському штаті Луїзіана. А за даними сировинної аналітичної компанії Kpler, яку цитує газета Wall Street Journal, нафта дешевшає, оскільки ураган «Іда» перешкоджає експорту нафтопродуктів, таких як бензин і дизельне паливо, і відбувається затоварення ними. При цьому інвестори оцінюють повідомлення про повне відновлення видобутку нафти мексиканської нафтогазовою компанією Pemex. Раніше в серпні на одній з платформ концерну сталася пожежа, що призвело до припинення видобутку сировини.