Нафта 31 серпня помірно дешевшає на побоюваннях зниження попиту Китая

Обновлено: Август 31, 2021. Тэги: , , , , , , ,

Нафта 31 серпня помірно дешевшає на побоюваннях зниження попиту Китая

Світові ціни на нафту потроху знижуються у вівторок вранці на ситуації з новим коронавірусів в найбільшому споживачі сировини Китаї.

Про це свідчать дані торгів, пише Прайм.

Станом на 8.12 кск ціна листопадових ф’ючерсів на нафту марки Brent знижувалася на 0,29%, до 72,02 долара за барель, жовтневих — на 0,23%, до 73,24 долара.

Жовтневі ф’ючерси на WTI дешевшали на 0,26%, до 69,03 долара за барель.

Спалахи штаму «дельта» в Китаї призвели до нових додаткових обмежень і знизили економічну активність  країни. Такі обставини з великою ймовірністю негативно позначаться на попиті на нафту. Крім того, інвестори продовжують стежити за наслідками урагану «Іда». Раніше міненерго США повідомило, що ураган позначився на роботі щонайменше дев’яти нафтопереробних заводів в американському штаті Луїзіана. А за даними сировинної аналітичної компанії Kpler, яку цитує газета Wall Street Journal, нафта дешевшає, оскільки ураган «Іда» перешкоджає експорту нафтопродуктів, таких як бензин і дизельне паливо, і відбувається затоварення ними. При цьому інвестори оцінюють повідомлення про повне відновлення видобутку нафти мексиканської нафтогазовою компанією Pemex. Раніше в серпні на одній з платформ концерну сталася пожежа, що призвело до припинення видобутку сировини.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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