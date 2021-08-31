НКРЕКП планує скасувати нижню граничну межу купівлі технічних втрат

Обновлено: Август 31, 2021. Тэги: , ,

НКРЕКП планує скасувати нижню граничну межу купівлі технічних втрат

НКРЕКП планує скасувати нижню граничну межу обов’язкової купівлі електричної енергії для покриття технічних втрат на ринку «на добу наперед» для оператора системи передачі та операторів системи розподілу.

Відповідний проєкт постанови планується розглянути на засіданні 1 вересня.

Таке рішення планується прийняти через підвищення цін на ринку «на добу наперед», оскільки в серпні ціна зросла на 44%, у порівнянні з липнем. В комісії вказують, що це забезпечить беззбиткову діяльність учасників ринку електричної енергії.

Раніше, НКРЕКП на засіданні 8 серпня зменшила нижню граничну межу для купівлі електричної енергії операторами мереж для компенсації технологічних втрат до 30%, до цього ОСП та ОСР були зобов’язані купувати 95% електроенергії для покриття власних технологічних втрат.

«Термінал» писав, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, на засіданні 18 серпня розгляне питання підготовки та оприлюднення проекту рішення про обмеження максимального обсягу продажу електроенергії на ринку «на добу наперед» для трейдерів та постачальників не більше 10% обсягу покупки на ринку двосторонніх договорів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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