НКРЕКП планує скасувати нижню граничну межу купівлі технічних втрат

НКРЕКП планує скасувати нижню граничну межу обов’язкової купівлі електричної енергії для покриття технічних втрат на ринку «на добу наперед» для оператора системи передачі та операторів системи розподілу.

Відповідний проєкт постанови планується розглянути на засіданні 1 вересня.

Таке рішення планується прийняти через підвищення цін на ринку «на добу наперед», оскільки в серпні ціна зросла на 44%, у порівнянні з липнем. В комісії вказують, що це забезпечить беззбиткову діяльність учасників ринку електричної енергії.

Раніше, НКРЕКП на засіданні 8 серпня зменшила нижню граничну межу для купівлі електричної енергії операторами мереж для компенсації технологічних втрат до 30%, до цього ОСП та ОСР були зобов’язані купувати 95% електроенергії для покриття власних технологічних втрат.

«Термінал» писав, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, на засіданні 18 серпня розгляне питання підготовки та оприлюднення проекту рішення про обмеження максимального обсягу продажу електроенергії на ринку «на добу наперед» для трейдерів та постачальників не більше 10% обсягу покупки на ринку двосторонніх договорів.

