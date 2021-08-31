РНБО доручила переукласти договори експлуатації та оренди державних газорозподільних мереж

Обновлено: Август 31, 2021. Тэги: , , ,

РНБО доручила переукласти договори експлуатації та оренди державних газорозподільних мереж

Кабінет Міністрів спільно з Фондом держмайна (ФДМ) України мають активізувати роботу щодо повторного укладання договорів експлуатації/оренди державних газорозподільних систем.

Згідно з дорученням Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 30 липня 2021 року, яке введено в дію указом президента №452 від 28 серпня, оприлюдненим на сайті глави держави, до 31 січня 2022 року також має бути здійснено інвентаризацію об’єктів газопостачання всіх форм власності, які використовують для розподілу природного газу, пише Інтерфакс-Україна.

Крім того, має бути перевірено наявність правовстановлювальних документів на державне майно, що використовується для розподілу природного газу, здійснено незалежну оцінку газорозподільних систем відповідно до результатів проведеної інвентаризації, а також інвентаризацію земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти газотранспортної системи, та врегульовано питання їх постійного користування/оренди без зміни цільового призначення;

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань (ДБР) на початку червня здійснило масштабні обшуки в облгазах і Міністерстві енергетики через несплату 1,5 млрд грн за оренду державних мереж. У відомстві зазначили, що в 2017 році чиновники міністерства уклали з 37 приватними операторами договори, в яких передбачено безоплатне користування державним майном.

Відомство зазначило, що згідно з постановою КМУ №95 від 21 лютого 2017 року, якою було затверджено типовий договір експлуатації газорозподільних систем, до держбюджету має перераховуватися 10% від залишкової вартості майна, тоді як фактично облгази користувалися ними безкоштовно.

За розрахунками ДБР, за три роки внаслідок зазначених дій державі було завдано збитків на суму 1,488 млрд грн.

Читайте в «Терміналі», президент Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО від 30 липня «Про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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