РНБО доручила переукласти договори експлуатації та оренди державних газорозподільних мереж

Кабінет Міністрів спільно з Фондом держмайна (ФДМ) України мають активізувати роботу щодо повторного укладання договорів експлуатації/оренди державних газорозподільних систем.

Згідно з дорученням Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 30 липня 2021 року, яке введено в дію указом президента №452 від 28 серпня, оприлюдненим на сайті глави держави, до 31 січня 2022 року також має бути здійснено інвентаризацію об’єктів газопостачання всіх форм власності, які використовують для розподілу природного газу, пише Інтерфакс-Україна.

Крім того, має бути перевірено наявність правовстановлювальних документів на державне майно, що використовується для розподілу природного газу, здійснено незалежну оцінку газорозподільних систем відповідно до результатів проведеної інвентаризації, а також інвентаризацію земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти газотранспортної системи, та врегульовано питання їх постійного користування/оренди без зміни цільового призначення;

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань (ДБР) на початку червня здійснило масштабні обшуки в облгазах і Міністерстві енергетики через несплату 1,5 млрд грн за оренду державних мереж. У відомстві зазначили, що в 2017 році чиновники міністерства уклали з 37 приватними операторами договори, в яких передбачено безоплатне користування державним майном.

Відомство зазначило, що згідно з постановою КМУ №95 від 21 лютого 2017 року, якою було затверджено типовий договір експлуатації газорозподільних систем, до держбюджету має перераховуватися 10% від залишкової вартості майна, тоді як фактично облгази користувалися ними безкоштовно.

За розрахунками ДБР, за три роки внаслідок зазначених дій державі було завдано збитків на суму 1,488 млрд грн.

Читайте в «Терміналі», президент Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО від 30 липня «Про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері».

