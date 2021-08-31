УЕБ: На останньому тижні серпня на біржі було проведено 18 аукціонів з купівлі/продажу електроенергії

Протягом минулого тижня на УЕБ проведено 18 аукціонів з купівлі/продажу електроенергії, з яких 7 – у комерційних секціях, та 11 у спеціалізованих.

Ініціаторами були Енергоатом, Центренерго, Укргідроенерго, Гарантований покупець, компанії групи ДТЕК тощо, пише пресслужба УЕБ.

За оглядовий тиждень компанія Енергоатом-трейдинг двічі ініціювала аукціони відповідно до ст. 66 ЗУ «Про ринок електричної енергії», всі з яких виявились успішними. Енергоатом-Трейдинг пропонував базове навантаження та блочні позиції протягом першого тижня вересня та повного місяця вересня 2021 року. За результатами аукціонів, компанія змогла реалізувати 125,3 тис. МВт.г. за середньозваженою ціною 1 762,07 грн/МВт.г. базового навантаження. Блочні позиції нічних годин були реалізовані обсягом 81,9 тис. МВт.г. за середньозваженими цінами в діапазоні 654 – 1338,64 грн/МВт.г.

Компанія Центренерго протягом останнього тижня пропонувала базове навантаження протягом жовтня 2021 р. Реалізувати вдалось 183,3 тис. МВт.г. за цінами в діапазоні 1 752 – 1 758 грн/МВт.г.

Також на цьому тижні ініціював аукціони Гарантований покупець, пропонуючи блочні позиції протягом вересня 2021 р. За їх результатами, компанія реалізувала 160,5 тис. МВт.г. блочними позиціями, серед яких 66 тис. МВт.г. о 8-18 год. за середньозваженою ціною 1 714,01 грн/МВт.г., 67,5 тис. МВт.г. о 9-17 год. за середньозваженою ціною 1 581,15 грн/МВт.г. та 27 тис. МВт.г. о 12-17 год. за середньозваженою ціною 1 483,40 грн/МВт.г.