УЕБ: На останньому тижні серпня на біржі було проведено 18 аукціонів з купівлі/продажу електроенергії

Обновлено: Август 31, 2021. Тэги: , ,

УЕБ: На останньому тижні серпня на біржі було проведено 18 аукціонів з купівлі/продажу електроенергії

Протягом минулого тижня на УЕБ проведено 18 аукціонів з купівлі/продажу електроенергії, з яких 7 – у комерційних секціях, та 11 у спеціалізованих.

Ініціаторами були Енергоатом, Центренерго, Укргідроенерго, Гарантований покупець, компанії групи ДТЕК тощо, пише пресслужба УЕБ.

За оглядовий тиждень компанія Енергоатом-трейдинг двічі ініціювала аукціони відповідно до ст. 66 ЗУ «Про ринок електричної енергії», всі з яких виявились успішними. Енергоатом-Трейдинг пропонував базове навантаження та блочні позиції протягом першого тижня вересня та повного місяця вересня 2021 року. За результатами аукціонів, компанія змогла реалізувати 125,3 тис. МВт.г. за середньозваженою ціною 1 762,07 грн/МВт.г. базового навантаження. Блочні позиції нічних годин були реалізовані обсягом 81,9 тис. МВт.г. за середньозваженими цінами в діапазоні 654 – 1338,64 грн/МВт.г.

Компанія Центренерго протягом останнього тижня пропонувала базове навантаження протягом жовтня 2021 р. Реалізувати вдалось 183,3 тис. МВт.г. за цінами в діапазоні 1 752 – 1 758 грн/МВт.г.

Також на цьому тижні ініціював аукціони Гарантований покупець, пропонуючи блочні позиції протягом вересня 2021 р. За їх результатами, компанія реалізувала 160,5 тис. МВт.г. блочними позиціями, серед яких 66 тис. МВт.г. о 8-18 год. за середньозваженою ціною 1 714,01 грн/МВт.г., 67,5 тис. МВт.г. о 9-17 год. за середньозваженою ціною 1 581,15 грн/МВт.г. та 27 тис. МВт.г. о 12-17 год. за середньозваженою ціною 1 483,40 грн/МВт.г.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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