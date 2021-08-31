Угорщина підписала контракт з РФ про поставки газу в обхід України

Угорщина погодила довгостроковий контракт з РФ про поставки природного газу в обхід України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, пише Суспільне новини.

Новий контракт розрахований на 15 років з можливістю перегляду умов через 10 років. Угорщина буде отримувати по 4,5 мільярда кубометрів газу на рік: 3,5 мільярда через Сербію по газопроводу «Турецький потік» і по його сухопутному продовженню та один мільярд кубометрів – через Австрію.

Петер Сійярто не назвав ціну газу за умовами нового контракту, але заявив, що вона «набагато вигідніша» в порівнянні з нинішньою.

Очільник «Оператора Газотранспортної системи України» Сергій Макогон заявив, що домовленість з Угорщиною є частиною стратегії РФ з позбавлення України статусу транзитної держави.

«Ще один приклад того, як Газпром диктує умови постачання газу, включаючи маршрути постачання, у тих країнах, які критично залежать від постачання російського газу. Зрозуміло, що новий маршрут не може бути дешевший за український, але Газпром вдало ховає транспортні витрати у кінцеву ціну на газу. Фінальна мета Кремля — незважаючи на витрати, повністю позбавити Україну транзиту, щоб посилити політичний та мілітарний тиск на Україну», – повідомив Макогон.

На думку українського посадовця, «правильніше» було б домовлятися з РФ про продаж газу на кордонах ЄС.

«Правильне рішення для ЄС було б змусити Газпром продавати газ на кордонах Енергетичного співтовариства, щоб європейськи трейдери мали можливість самостійно вибирати маршрути подальшого транспортування. Наразі Кремль продовжує використовувати принцип «розділяй і володарюй», – додав Макогон.

«Термінал» писав, обсяг поставок російського газу в Угорщину через Сербію по Балканському продовженню «Турецького потоку» становитиме 8,5 мільярда кубометрів на рік, заявив директор держпідприємства «Србіягаз» Душан Баятович.

