Україна та Польща розглядають можливість створення газового хабу

Україна та Польща мають усі можливості для створення спільного газового хабу у Східній і Центральній Європі.

Про це заявив генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон на 24-й газовій конференції Gazterm.

«Наші газові ринки є найбільшими в регіоні – близько 50 млрд куб. м на рік. Польща має план розвитку терміналів СПГ, балтійського газопроводу і коннекторів з сусідами. Україна має в розпорядженні найбільші в Європі газові сховища і розвинену потужну газотранспортну систему, яка сполучена з сімома сусідніми країнами. З доступом до Трансбалканського газопроводу наші країни можуть створити потужний північно-південний газовий коридор, який забезпечить енергетичну безпеку усієї Південно-Східної Європи», – вважає Макогон.

Пресслужба пише, що передумовами для поглиблення співпраці та посилення енергетичної безпеки є:

збільшення гарантованих потужностей;

можливість використання українських підземних сховищ;

координація зусиль для реалізації плану декарбонізації;

протистояння зовнішнім викликам.

«Наразі головною загрозою енергетичній безпеці Східної і Центральної Європи є проект «Північний потік-2». Оператор ГТС України наполягатиме на застосуванні вимог Третього енергетичного пакету ЄС до трубопроводу і в цьому нас підтримали наші міжнародні партнери – Держсекретар, уповноважений уряду Польщі з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наімський, Віцемаршалек Сейму Польщі Малгожата Гошєвська, Міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс та інші учасники заходу», — пише пресслужба.

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