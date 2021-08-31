Україна та Польща розглядають можливість створення газового хабу

Обновлено: Август 31, 2021. Тэги: , , ,

Україна та Польща розглядають можливість створення газового хабу

Україна та Польща мають усі можливості для створення спільного газового хабу у Східній і Центральній Європі.

Про це заявив генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон на 24-й газовій конференції Gazterm.

«Наші газові ринки є найбільшими в регіоні – близько 50 млрд куб. м на рік. Польща має план розвитку терміналів СПГ, балтійського газопроводу і коннекторів з сусідами. Україна має в розпорядженні найбільші в Європі газові сховища і розвинену потужну газотранспортну систему, яка сполучена з сімома сусідніми країнами. З доступом до Трансбалканського газопроводу наші країни можуть створити потужний північно-південний газовий коридор, який забезпечить енергетичну безпеку усієї Південно-Східної Європи», – вважає Макогон.
Пресслужба пише, що передумовами для поглиблення співпраці та посилення енергетичної безпеки є:

  • збільшення гарантованих потужностей;
  • можливість використання українських підземних сховищ;
  • координація зусиль для реалізації плану декарбонізації;
  • протистояння зовнішнім викликам.

«Наразі головною загрозою енергетичній безпеці Східної і Центральної Європи є проект «Північний потік-2». Оператор ГТС України наполягатиме на застосуванні вимог Третього енергетичного пакету ЄС до трубопроводу і в цьому нас підтримали наші міжнародні партнери – Держсекретар, уповноважений уряду Польщі з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наімський, Віцемаршалек Сейму Польщі Малгожата Гошєвська, Міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс та інші учасники заходу», — пише пресслужба.

Читайте також в «Терміналі», Польська державна нафтогазова компанія PGNiG подала заявку на включення в процедуру сертифікації оператора газопроводу Nord Stream 2. За результатами процедури визначається, чи отримає власник газопроводу привілейоване становище на європейському газовому ринку. 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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