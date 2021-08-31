В останній день серпня ціни в дрібному опті коливалися не значно

31 серпня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні відзначалося коливання цін на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне пальне в дрібному опті.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро стала меншою — на 0.00 % (-1 коп/л) до 26.63 грн/л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день не змінилася в ціні і становить 27.58 грн/л. Водночас дизельне пальне євро в дрібному опті зросло ціні на 0.1% (2 коп/л) до 23.41 грн/л.
|Вид пального
|серед., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|30 днів, %
|Бензин А-92 евро
|26.63
|-0.05
|-0.93
|-3.24
|Бензин А-95 евро
|27.58
|-0.02
|-0.88
|-3.03
|Дизельное топливо евро
|23.41
|0.08
|-0.54
|-6.91
Довідково:
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