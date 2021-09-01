1 вересня ціни на АЗС мінялися різнонаправлено

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 1 вересня 2021 р відзначалося коливання роздрібних цін на світлі нафтопродукти та скраплений газ.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, ціна бензину А-92 євро на українських АЗС не змінилася — 28.9 грн/л, бензину А-95 євро не змінилася — 30.42 грн/л. Дизельне пальне євро продавали по 28.61 грн/л. Зріджений нафтовий газ СПБТ, використовуваний в якості моторного палива, 1 вересня 2021 р дещо змінився в ціні на 0.0% (1.0 коп/л) до 17.02 грн/л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктановому бензину становить 56,0 %.
|Вид пального
|серед., грн/л
|мін., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|Бензин А-92 євро
|28.90
|24.50
|-0.01
|-0.23
|Бензин А-95 євро
|30.42
|26.00
|-0.01
|-0.11
|Дизельне пальне Евро
|28.61
|23.49
|-0.01
|-0.31
|Зріджений газ
|17.02
|11.15
|0.03
|0.53
Довідково:
Сервіс PsycheaFUEL 3.0 дозволяє зробити аналіз вартнісних показників.
Тел.: +38 (050) 331-7769
Email: oil@ukroil.com.ua