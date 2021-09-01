1 вересня в дрібному опті ціни майже не відрізнялися від серпневих

1 вересня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні відзначалося коливання цін на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне пальне в дрібному опті.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро стала дещо быльшою — на 0.01 % (2 коп/л) до 26.66 грн/л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день не змінилася в ціні і становить 27.58 грн/л. Водночас дизельне пальне євро в дрібному опті зросло ціні на 0.36% (8 коп/л) до 23.52 грн/л.
|Вид пального
|серед., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|30 днів, %
|Бензин А-92 євро
|26.66
|0.07
|-0.71
|-3.04
|Бензин А-95 євро
|27.58
|-0.02
|-0.56
|-2.93
|Дизельне пальне євро
|23.52
|0.36
|-0.11
|-6.49
Довідково:
Сервіс PsycheaFUEL 3.0 дозволяє зробити аналіз вартнісних показників.
Тел.: +38 (050) 331-7769
Email: oil@ukroil.com.ua