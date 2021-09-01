1 вересня вартість нафти зростає перед засіданням ОПЕК+

Світові ціни на нафту в середу вранці ростуть в очікуванні засідання ОПЕК+.



Про це свідчать данні торгів, пише Прайм.

Станом на 8.17 мск ціна листопадових ф’ючерсів на нафту марки Brent росла на 0,68% — до 72,12 долара за барель. Жовтневі ф’ючерси на WTI дорожчали на 0,69% — до 68,97 долара за барель.

Інвестори чекають засідання ОПЕК+, яке відбудеться пізніше в середу. Країни Альянсу обговорять, чи зберігати їм поточний курс угоди на поступове збільшення видобутку нафти на 400 тисяч барелів на добу щомісяця.

У вівторок агентство Блумберг з посиланням на джерела повідомило, що, згідно з останніми прогнозами ОПЕК+, в поточному році на глобальному ринку збережеться дефіцит нафти, незважаючи на ослаблення обмежень в нафтовій угоді. А вже в 2022 році альянс прогнозує профіцит.

ОПЕК + прогнозує дефіцит поставок нафти в поточному році

Крім того, трейдери оцінюють тижневі дані Американського інституту нафти (API) щодо запасів нафти в США, які були опубліковані в ніч на середу. За оцінкою API, запаси скоротилися на 4,05 мільйона барелів. Аналітики очікували зниження лише на 2,8 мільйона барелів.

Зростання цін на» чорне золото » частково стримують новини з США. Там ураган «Іда», який позначився на роботі дев’яти НПЗ в штаті Луїзіана, ослаб до тропічної депресії (область з низьким атмосферним тиском в тропіках). Серйозних НП в районі Мексиканської затоки більше не очікується.