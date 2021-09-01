1 вересня вартість нафти зростає перед засіданням ОПЕК+

Обновлено: Сентябрь 01, 2021. Тэги: , , , , , , ,

1 вересня вартість нафти зростає перед засіданням ОПЕК+

Світові ціни на нафту в середу вранці ростуть в очікуванні засідання ОПЕК+.

Про це свідчать данні торгів, пише Прайм.

Станом на 8.17 мск ціна листопадових ф’ючерсів на нафту марки Brent росла на 0,68% — до 72,12 долара за барель. Жовтневі ф’ючерси на WTI дорожчали на 0,69% — до 68,97 долара за барель.

Інвестори чекають засідання ОПЕК+, яке відбудеться пізніше в середу. Країни Альянсу обговорять, чи зберігати їм поточний курс угоди на поступове збільшення видобутку нафти на 400 тисяч барелів на добу щомісяця.

У вівторок агентство Блумберг з посиланням на джерела повідомило, що, згідно з останніми прогнозами ОПЕК+, в поточному році на глобальному ринку збережеться дефіцит нафти, незважаючи на ослаблення обмежень в нафтовій угоді. А вже в 2022 році альянс прогнозує профіцит.

ОПЕК + прогнозує дефіцит поставок нафти в поточному році
Крім того, трейдери оцінюють тижневі дані Американського інституту нафти (API) щодо запасів нафти в США, які були опубліковані в ніч на середу. За оцінкою API, запаси скоротилися на 4,05 мільйона барелів. Аналітики очікували зниження лише на 2,8 мільйона барелів.

Зростання цін на» чорне золото » частково стримують новини з США. Там ураган «Іда», який позначився на роботі дев’яти НПЗ в штаті Луїзіана, ослаб до тропічної депресії (область з низьким атмосферним тиском в тропіках). Серйозних НП в районі Мексиканської затоки більше не очікується.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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