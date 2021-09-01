ДТЕК Криворізька ТЕС розпочала ремонт енергоблоку №1

30 серпня на енергоблоці № 1 ДТЕК Криворізька ТЕС розпочався поточний ремонт, який триватиме до першого жовтня.

Початок ремонтних робіт був запланований на другу половину червня, але, для підтримання балансу в об’єднаній енергосистемі України, перший енергоблок понадпланово працював ще два місяці, пише пресслужба ДТЕК.

Перший енергоблок є єдиним на Криворізькій ТЕС, який працює за рахунок спалювання газового вугілля.

Фахівці Криворізької ТЕС разом з внутрішнім ремонтним підрядником «Інтеренергосервіс» планують виконати роботи з ремонту газоходів, повітряходів, кульобарабанного млина, арматури пилосистеми й діагностики підігрівачів високого тиску та деаераторів. Ці заходи дозволять збільшити навантаження енергоблоку й підвищити його економічність. Компанія ДТЕК робить суттєвий внесок в енергонезалежність України. Тому вкрай важливо провести ремонтну компанію в повному обсязі, адже це дозволить Криворізькій ТЕС генерувати більше мегават-годин в енергосистему України та стабільно забезпечувати теплом мешканців міста Зеленодольська взимку.

«Термінал» писав, ДТЕК відремонтував більшість запланованих на цей рік енергоблоків.