Енергоатом і Westinghouse домовилися про будівництво енергоблоку ХАЕС

НАЕК «Енергоатом» і американська електротехнічна компанія Westinghouse Electric підписали меморандум про спільне будівництво енергоблоків АЕС.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Вітаю підписання меморандуму між НАЕК «Енергоатом» і Westinghouse Electric про спільне будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС як пілотного проекту, а в подальшому – ще 4 блоків по їхній технології. Загальна вартість проекту – до 30 млрд доларів», – написав Зеленський.

Компанія Westinghouse Electric існує з 1886 року і займається проектуванням енергоблоків АЕС з початку ХХІ століття.

Корпорація контролює до 50% комерційних енергоблоків в світі і 31% ринку поставок ядерного палива.

На українському ринку Westinghouse працює з 1992 року як постачальник послуг з модернізації систем безпеки українського парку реакторів і постачальник палива для АЕС.

Раніше «Термінал» писав, Енергоатом буде нарощувати співробітництво з Westinghouse.