Міненерго і SOCAR обговорили спільні проекти з видобутку нафти і газу

Міністерство енергетики України і державна нафтокомпанія Азербайджану SOCAR домовилися про подальший діалог у розробці спільних проектів в газо- і нафтовидобутку.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

За підсумками зустрічі представники компанії на чолі з генеральним директором SOCAR AQS Саміром Моллаєвим висловили зацікавленість у співпраці та інвестуванні в різні види добувної діяльності: в 3D-сейсміку, буріння, безпосередньо видобуток.

За словами першого заступника міністра енергетики Юрія Власенка, якого цитує пресслужба, українська нафтогазовидобувна галузь є перспективною для залучення іноземних інвестицій, а Україні цікавий досвід азербайджанської компанії в газо- і нафтовидобутку на морському шельфі.

«Термінал» писав, Україна і Азербайджан домовилися про спільну реалізацію інвестиційних проєктів у нафтогазовій галузі.

