Перелома: Україна увійде в зиму з 19 млрд кубометрів газу

До початку опалювального сезону до підземних сховищ газу (ПСГ) буде закачано понад 19 млрд кубометрів.

Про це у інтверв’ю виданню Liga.net сказав в.о. голови правління АТ «Укртрансгаз».

«За нашими прогнозами, до початку опалювального сезону до ПСГ буде закачано понад 19 млрд кубометрів. Цього достатньо, щоб стабільно пройти зиму. За статистикою, майже всі попередні роки Україна входила до зимового періоду із запасами 16,9-17,1 млрд кубометрів. Брати за основу запаси 2020 року я вважаю неправильно. Минулий рік виявився для ПСГ рекордним за останні 10 років – 28,3 млрд кубометрів. 10 млрд із них – газ іноземних компаній», — вважає перелома.

За його словами, тоді кон’юнктура ринку була інша. Європа і Україна готувалися до того, що Росія може не підписати новий контракт на транзит газу через територію України. Також зіграли свою роль великі запаси газу після виходу з порівняно теплого опалювального сезону і порівняно низькі ціни на природний газ на європейському ринку.

«На одних нерезидентах минулого року Укртрансгаз заробив трохи менше 2 млрд грн. Це небагато – близько 30% від загальної виручки. Але краще, ніж нічого… Сьогодні іноземні компанії зберігають у підземці не 4,6 млрд, а 3,5 млрд кубометрів газу. Кому і коли вони продадуть цей газ – їхня маркетингова стратегія. Нерезиденти вже продають закачаний газ, але мова йде про невеликі обсяги – вони перекриваються власним видобутком «Нафтогазу». Сьогодні наші сховища використовують понад 100 компаній із 26 країн, — додав Перелома.

Він нагадав, що Кабмін зобов’язав «Нафтогаз» накопичити в ПСГ до опалювального сезону щонайменше 17 млрд кубометрів газу. І це завдання на сьогоднішній день уже виконано.

«Термінал» писав, Оператор ГТС України інтенсивно готується, аби забезпечити надійне транспортування газу українським та європейським споживачам в осінньо-зимовий період.

