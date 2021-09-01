Перелома: Україна увійде в зиму з 19 млрд кубометрів газу

Обновлено: Сентябрь 01, 2021. Тэги: , ,

Перелома: Україна увійде в зиму з 19 млрд кубометрів газу

До початку опалювального сезону до підземних сховищ газу (ПСГ) буде закачано понад 19 млрд кубометрів.

Про це у інтверв’ю виданню Liga.net сказав в.о. голови правління АТ «Укртрансгаз».

«За нашими прогнозами, до початку опалювального сезону до ПСГ буде закачано понад 19 млрд кубометрів. Цього достатньо, щоб стабільно пройти зиму. За статистикою, майже всі попередні роки Україна входила до зимового періоду із запасами 16,9-17,1 млрд кубометрів. Брати за основу запаси 2020 року я вважаю неправильно. Минулий рік виявився для ПСГ рекордним за останні 10 років – 28,3 млрд кубометрів. 10 млрд із них – газ іноземних компаній», — вважає перелома.

За його словами, тоді кон’юнктура ринку була інша. Європа і Україна готувалися до того, що Росія може не підписати новий контракт на транзит газу через територію України. Також зіграли свою роль великі запаси газу після виходу з порівняно теплого опалювального сезону і порівняно низькі ціни на природний газ на європейському ринку.

«На одних нерезидентах минулого року Укртрансгаз заробив трохи менше 2 млрд грн. Це небагато – близько 30% від загальної виручки. Але краще, ніж нічого… Сьогодні іноземні компанії зберігають у підземці не 4,6 млрд, а 3,5 млрд кубометрів газу. Кому і коли вони продадуть цей газ – їхня маркетингова стратегія. Нерезиденти вже продають закачаний газ, але мова йде про невеликі обсяги – вони перекриваються власним видобутком «Нафтогазу». Сьогодні наші сховища використовують понад 100 компаній із 26 країн, — додав Перелома.

Він нагадав, що Кабмін зобов’язав «Нафтогаз» накопичити в ПСГ до опалювального сезону щонайменше 17 млрд кубометрів газу. І це завдання на сьогоднішній день уже виконано.

«Термінал» писав, Оператор ГТС України інтенсивно готується, аби забезпечити надійне транспортування газу українським та європейським споживачам в осінньо-зимовий період.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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