PGNiG і ERU добуватимуть газ на Заході України

Обновлено: Сентябрь 01, 2021. Тэги: , ,

PGNiG і ERU добуватимуть газ на Заході України

На 24-й газовій конференції Gazterm була підписана угода про співпрацю компаній PGNiG і ERU Management Services, яка передбачає реалізацію проекту з видобутку газу на Заході України.

Про це повідомив голова парламентського комітету з енергетики та ЖКП Андрій Герус у Facebook.

За його словами, ці дві компанії працюватимуть у партнерстві 85% на 15%.

«Це перша інвестиція польського PGNiG у газовидобуток в Україні. На першому етапі планується інвестувати 50 млн дол. А у майбутньому обсяг інвестицій може скласти до 500 млн дол», — наголосив Герус.

Нагадаємо, польська державна нафтогазова компанія PGNiG та українська компанія «Енергетичні ресурси України» (ERU) у грудні 2019 року підписали угоду про співпрацю щодо розвідки і видобутку газу в Західній Україні. У травні PGNiG отримала від Антимонопольного комітету України дозвіл на придбання контрольного пакету акцій компанії “Карпатгазвидобування”, яка є власністю ERU. В результаті угоди PGNiG придбає 85% акцій «Карпатгазвидобування».

30 липня PGNiG оголосила про підписання угоди з ERU, яка передбачає спільні геологорозвідувальні роботи з пошуку газу в Україні.

«Термінал» писав, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA і група Нафтогаз підписали угоду про наміри щодо співпраці в пошуку та експлуатації українських вуглеводневих ресурсів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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