PGNiG і ERU добуватимуть газ на Заході України

На 24-й газовій конференції Gazterm була підписана угода про співпрацю компаній PGNiG і ERU Management Services, яка передбачає реалізацію проекту з видобутку газу на Заході України.

Про це повідомив голова парламентського комітету з енергетики та ЖКП Андрій Герус у Facebook.

За його словами, ці дві компанії працюватимуть у партнерстві 85% на 15%.

«Це перша інвестиція польського PGNiG у газовидобуток в Україні. На першому етапі планується інвестувати 50 млн дол. А у майбутньому обсяг інвестицій може скласти до 500 млн дол», — наголосив Герус.

Нагадаємо, польська державна нафтогазова компанія PGNiG та українська компанія «Енергетичні ресурси України» (ERU) у грудні 2019 року підписали угоду про співпрацю щодо розвідки і видобутку газу в Західній Україні. У травні PGNiG отримала від Антимонопольного комітету України дозвіл на придбання контрольного пакету акцій компанії “Карпатгазвидобування”, яка є власністю ERU. В результаті угоди PGNiG придбає 85% акцій «Карпатгазвидобування».

30 липня PGNiG оголосила про підписання угоди з ERU, яка передбачає спільні геологорозвідувальні роботи з пошуку газу в Україні.

«Термінал» писав, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA і група Нафтогаз підписали угоду про наміри щодо співпраці в пошуку та експлуатації українських вуглеводневих ресурсів.

