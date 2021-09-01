За програмою «Енергодім» вже реалізували проєктів на 5 млрд

Станом на 28 серпня 2021 року 570 проектів енергомодернізації будинків за програмою “Енергодім” перейшли до проектної, імплементаційної або завершальних стадій. Загальна вартість цих проектів складає близько 4,9 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду енергоефективності у Facebook.

Як зазначається, за пакетом А “Легкий” реалізується проектів на 167,3 млн грн, за пакетом Б “Комплексний” — близько 4,7 млрд грн.

«Водночас, 60 ОСББ серед тих, які повністю або частково завершили роботи по проектах, подали заявки на верифікацію.

Це означає, що тисячі родин у модернізованих будинках вже зараз живуть у комфортних умовах та заощаджують кошти на сплаті комунальних послуг», — відзначили у Фонді.

Фонд отримав та зареєстрував 746 заявок від ОСББ на участь у Програмі: за пакетом А «Легкий» — 142, за пакетом Б «Комплексний» – 604. Загальна вартість енергоощадних проектів — 5 млрд 983 млн 856 тис. грн. Орієнтовна сума грантів, що отримають ОСББ, складе до 70% вартості проектів або 3,8 млрд грн. Загалом вже понад 67,7 тисяч сімей стали учасниками програми “Енергодім”.

Лідируючі позиції по кількості поданих заявок займають Волинська, Львівська та Миколаївська області.

«Термінал» писав, ОСББ можуть отримати кредит в Ощадбанку на суму до 20 млн грн для модернізації будинку з частковим відшкодуванням до 70% витрат на будівельні або ремонтні роботи, матеріали та обладнання.

