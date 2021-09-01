За програмою «Енергодім» вже реалізували проєктів на 5 млрд

Обновлено: Сентябрь 01, 2021. Тэги: , ,

За програмою «Енергодім» вже реалізували проєктів на 5 млрд

Станом на 28 серпня 2021 року 570 проектів енергомодернізації будинків за програмою “Енергодім” перейшли до проектної, імплементаційної або завершальних стадій. Загальна вартість цих проектів складає близько 4,9 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду енергоефективності у Facebook.

Як зазначається, за пакетом А “Легкий” реалізується проектів на 167,3 млн грн, за пакетом Б “Комплексний” — близько 4,7 млрд грн.

«Водночас, 60 ОСББ серед тих, які повністю або частково завершили роботи по проектах, подали заявки на верифікацію.
Це означає, що тисячі родин у модернізованих будинках вже зараз живуть у комфортних умовах та заощаджують кошти на сплаті комунальних послуг», — відзначили у Фонді.

Фонд отримав та зареєстрував 746 заявок від ОСББ на участь у Програмі: за пакетом А «Легкий» — 142, за пакетом Б «Комплексний» – 604. Загальна вартість енергоощадних проектів — 5 млрд 983 млн 856 тис. грн. Орієнтовна сума грантів, що отримають ОСББ, складе до 70% вартості проектів або 3,8 млрд грн. Загалом вже понад 67,7 тисяч сімей стали учасниками програми “Енергодім”.

Лідируючі позиції по кількості поданих заявок займають Волинська, Львівська та Миколаївська області.

«Термінал» писав, ОСББ можуть отримати кредит в Ощадбанку на суму до 20 млн грн для модернізації будинку з частковим відшкодуванням до 70% витрат на будівельні або ремонтні роботи, матеріали та обладнання.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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