2 вересня ціни на АЗС коливалися

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 2 вересня 2021 р відзначалося коливання роздрібних цін на світлі нафтопродукти та скраплений газ.За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, ціна бензину А-92 євро на українських АЗС знизилася на 0.16% (-5.0 коп/л) до 28.85 грн/л, бензину А-95 євро знизилася на 0.1% (-2.0 коп/л) до 30.41 грн/л. Дизельне пальне євро продавали по 28.6 грн/л. Зріджений нафтовий газ СПБТ, використовуваний в якості моторного палива, 2 вересня 2021 р дещо змінився в ціні на 0.0% (1.0 коп/л) до 17.03 грн/л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктановому бензину становить 56,0 %.
|Вид пального
|серед., грн/л
|мін., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|Бензин А-92 євро
|28.85
|21.90
|-0.16
|-0.26
|Бензин А-95 євро
|30.41
|22.90
|-0.05
|-0.12
|Дизельне пальне Евро
|28.60
|18.90
|-0.03
|-0.29
|Зрідженний газ
|17.03
|11.15
|0.04
|0.46
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