2 вересня на Полтавщині бензин А-92 євро подешевшав на 25 коп

2 вересня 2021р роздрібні ціни на автомобільне паливо незначно знижувалися практично у всіх регіонах України. Найбільша зміна вартості спостерігалося на АЗС Полтавської області.



За підсумками дня у всеукраїнському рейтингу вартості А-92 євро на АЗС Полтавська область зайняла 21-е місце.

За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, найдешевший бензин А-92 євро продається у Чернігівській (28,0 грн / л), Сумській (28,28 грн / л) і Запорізькій (28,44 грн / л) областях.





Зниження середньої роздрібної ціни на бензин А-92 євро в Полтавській області за день склало 0,25 грн / л, що є найбільшим зниженням ціни по Україні. Середня роздрібна ціна на цей вид палива в області сьогодні становить 29,2 грн / л. Динаміка середніх роздрібних цін на бензин А-92 євро в Полтавській області за даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0:





Сьогоднішня ціна на 0,69 грн вища найнижчої цінової позначки за останні 30 днів, яка була 28 серпня і становила 28,89 грн / л. За даними PsycheaFUEL 3.0, найвигідніше заправитися бензином А-92 Євро водії регіону могли на заправках таких брендів:

ANP (27.95)







Укрнафта (28.0)







Авиас Плюс (28.0)







БРСМ-Нафта (28.29)







AMIC (28.49)

Роздрібні ціни на бензин А-92 на заправках Миколаївській області коливалися в діапазоні від мінімальних 27,95 грн / л. до максимальних 30, 99 грн / л.

