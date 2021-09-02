2 вересня в дрібному опті ціни майже не відрізнялися від серпневих

2 вересня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні відзначалося коливання цін на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне пальне в дрібному опті.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро дещо знизилася— на 0.1 % (-2 коп/л) до 26.65 грн/л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день не змінилася в ціні і становить 27.62 грн/л. Водночас дизельне пальне євро в дрібному оптікоштувало 23.53 грн/л.
|Вид пального
|серед., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|30 днів, %
|Бензин А-92 євро
|26.65
|-0.07
|-0.63
|-3.04
|Бензин А-95 євро
|27.62
|-0.02
|-0.46
|-2.79
|Дизельне пальне евро
|23.53
|-0.01
|0.48
|-6.43
Довідково:
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