90 громад, розташованих у межах Юзівської ліцензійної ділянки, візьмуть участь у конкурсі грантів «Енергія розвитку»

Обновлено: Сентябрь 02, 2021. Тэги: ,

90 громад, розташованих у межах Юзівської ліцензійної ділянки, візьмуть участь у конкурсі грантів «Енергія розвитку»

Представників громад, у межах конкурсу «Енергія розвитку» навчать готувати і подавати заявки на фінансування соціально важливих проектів. 

Нафтогаз вже вдруге проводить конкурс проектів. Цього разу в ньому можуть взяти участь 90 громад з Харківської та Донецької областей. Йдеться про громади, розташовані у межах Юзівської ліцензійної ділянки, де компанія планує видобування газу.

«Успішне освоєння цієї площі надважливе для України, адже може відкрити нові значні поклади українського газу, який піде на потреби людей і промисловості. Та разом із енергетичною незалежністю для нас також має значення якість життя людей у регіонах, де ми працюємо. Ми хочемо дати поштовх до позитивних перетворень. Саме тому наш конкурс грантів, насамперед, сфокусований на освітній складовій: ми надаємо представникам громад знання про те, як залучити фінансування для реалізації їх ініціатив», – зазначив директор зі стратегічних проектів «Нафтогаз Розвідка та Видобування», директор ТОВ «Надра Юзівська»Максим Вітик.

Конкурс складається з кількох етапів. Найголовніший – освітній. Впродовж двох місяців представники громад будуть опановувати концепцію сталого розвитку, вивчати проектний підхід до управління громадою, складати бюджет проекту та управляти ризиками, практикуватимуть навички лідерства, командної роботи, комунікацій, а також дізнаються про основи фандрайзингу.

У листопаді журі визначить переможців, а до травня 2022 року громади мають реалізувати свої проекти.

 Читайте в «Терміналі», Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» уклала договори на поставку газу з 480 виробниками тепла, що становить близько 45% підприємств, що отримували газ від групи в минулому опалювальному сезоні.

Автор:

(Всего статей: 18833)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: