90 громад, розташованих у межах Юзівської ліцензійної ділянки, візьмуть участь у конкурсі грантів «Енергія розвитку»

Представників громад, у межах конкурсу «Енергія розвитку» навчать готувати і подавати заявки на фінансування соціально важливих проектів.

Нафтогаз вже вдруге проводить конкурс проектів. Цього разу в ньому можуть взяти участь 90 громад з Харківської та Донецької областей. Йдеться про громади, розташовані у межах Юзівської ліцензійної ділянки, де компанія планує видобування газу.

«Успішне освоєння цієї площі надважливе для України, адже може відкрити нові значні поклади українського газу, який піде на потреби людей і промисловості. Та разом із енергетичною незалежністю для нас також має значення якість життя людей у регіонах, де ми працюємо. Ми хочемо дати поштовх до позитивних перетворень. Саме тому наш конкурс грантів, насамперед, сфокусований на освітній складовій: ми надаємо представникам громад знання про те, як залучити фінансування для реалізації їх ініціатив», – зазначив директор зі стратегічних проектів «Нафтогаз Розвідка та Видобування», директор ТОВ «Надра Юзівська»Максим Вітик.

Конкурс складається з кількох етапів. Найголовніший – освітній. Впродовж двох місяців представники громад будуть опановувати концепцію сталого розвитку, вивчати проектний підхід до управління громадою, складати бюджет проекту та управляти ризиками, практикуватимуть навички лідерства, командної роботи, комунікацій, а також дізнаються про основи фандрайзингу.

У листопаді журі визначить переможців, а до травня 2022 року громади мають реалізувати свої проекти.

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