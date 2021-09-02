ГарПок заплатив за електроенергію, вироблену з ВДЕ 1,15 млрд грн

Державне підприємство «Гарантований покупець» заплатило за електроенергію, вироблену з відновлювальних джерел,1,15млрд грн.
Про це пише пресслужба ДП.
Зокрема, підприємство перерахувало 20 млн грн як оплату «зеленої» електроенергії серпня. Таким чином, товарна продукція 20 днів місяця оплачена натепер на майже 51 %, що у грошовому еквіваленті становить понад 2 млрд грн.
Крім того, сплачено також 430 млн грн за електроенергію липня. Поточний рівень оплати – понад 65 %.
Нагадаємо, що здійснити 100-відсоткові розрахунки з виробниками електроенергії Гарантований покупець зможеза умови повної оплати від НЕК «Укренерго» послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел.