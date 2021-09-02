ОГТСУ завершив ремонт загальностанційних газопроводів компресорної станції (КС) Тернопіль

Оператор ГТС України завершив ремонт підземної частини технологічної трубної обв’язки (ТТО) КС Тернопіль, яка забезпечує транспортування газу магістральними газопроводами «київського коридору» – магістральних газопроводів КЗУ-І та КЗУ-ІІ.

Про це пише пресслужба компанії.

Особливістю проєкту стало виконання ремонту ізоляційного покриття підземних технологічних трубопроводів без зупинки роботи компресорної станції. Роботи стартували на початку 2019 року і, зважаючи на пріоритетність транспортування природного газу для закачування у підземні сховища західної України, КС Тернопіль виводилася в ремонти періодами.

Під час робіт фахівці компанії виконали переізоляцію цехових газопроводів поліуретановим покриттям, провели діагностичне обстеження металу трубопроводів і зварних з’єднань з наступним ремонтом виявлених дефектів, замінили три ділянки трубопроводів, змонтували нові. На трубопроводі газу для власних потреб замінили трійники, відводи і частково труби. Для усунення просідання ТТО та безпеки експлуатації КС Тернопіль, змонтували додаткові опори з бетонних плит і зробили металеві опорні підставки під цехові трубопроводи.

«Термінал» писав, витікання газу з обладнання ГТС зменшилося на 21% у порівнянні з І півріччям 2020 року.