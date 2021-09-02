ОГТСУ завершив ремонт загальностанційних газопроводів компресорної станції (КС) Тернопіль

Обновлено: Сентябрь 02, 2021. Тэги: , ,

ОГТСУ завершив ремонт загальностанційних газопроводів компресорної станції (КС) Тернопіль

Оператор ГТС України завершив ремонт підземної частини технологічної трубної обв’язки (ТТО) КС Тернопіль, яка забезпечує транспортування газу магістральними газопроводами  «київського коридору» – магістральних газопроводів КЗУ-І та КЗУ-ІІ.

Про це пише пресслужба компанії.

Особливістю проєкту стало виконання ремонту ізоляційного покриття підземних технологічних трубопроводів без зупинки роботи компресорної станції. Роботи стартували на початку 2019 року і, зважаючи на пріоритетність транспортування природного газу для закачування у підземні сховища західної України, КС Тернопіль виводилася в ремонти періодами.

Під час робіт фахівці компанії виконали переізоляцію цехових газопроводів поліуретановим покриттям, провели діагностичне обстеження металу трубопроводів і зварних з’єднань з наступним ремонтом виявлених дефектів, замінили три ділянки трубопроводів, змонтували нові. На трубопроводі газу для власних потреб замінили трійники, відводи і частково труби. Для усунення просідання ТТО та безпеки експлуатації КС Тернопіль, змонтували додаткові опори з бетонних плит і зробили металеві опорні підставки під цехові трубопроводи.

«Термінал» писав, витікання газу з обладнання ГТС зменшилося на 21% у порівнянні з І півріччям 2020 року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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