Світові ціни на нафту 2 вересня коливаються після засідання ОПЕК +

Обновлено: Сентябрь 02, 2021. Тэги: , , , , , , ,

Світові ціни на нафту 2 вересня коливаються після засідання ОПЕК +

Світові ціни на нафту в четвер вранці знижуються після засідання ОПЕК +, що пройшов напередодні.

Про це свідчать дані торгів, пише Прайм.
Станом на 7.37 кск ціна листопадових ф’ючерсів на нафту марки Brent знижувалася на 0,28%, до 71,39 долара за барель. Жовтневі ф’ючерси на WTI дешевшали на 0,41%, до 68,31 долара за барель.

На ринку нафти в четвер вранці спостерігається негативна динаміка, в той час як інвестори оцінюють результати засідання ОПЕК +. За його підсумками було прийнято рішення про продовження колективного збільшення загального рівня видобутку на 400 тисяч барелів на добу кожен місяць до того часу, поки учасники угоди не зніматимуть обмеження в 5,8 мільйона барелів на добу.

Так альянс вирішив нарощувати видобуток згідно з планом в розрахунку на те, що світовий ринок буде «абсорбувати» додаткові обсяги пропозиції в міру зростання попиту і виснаження запасів.

«Проте, хоча на даному етапі ринкові умови здавалися сприятливими для ОПЕК +, залишається невизначеність», — заявили агентству Блумберг аналітики Citigroup Inc.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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