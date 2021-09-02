Світові ціни на нафту 2 вересня коливаються після засідання ОПЕК +

Світові ціни на нафту в четвер вранці знижуються після засідання ОПЕК +, що пройшов напередодні.

Про це свідчать дані торгів, пише Прайм.

Станом на 7.37 кск ціна листопадових ф’ючерсів на нафту марки Brent знижувалася на 0,28%, до 71,39 долара за барель. Жовтневі ф’ючерси на WTI дешевшали на 0,41%, до 68,31 долара за барель.

На ринку нафти в четвер вранці спостерігається негативна динаміка, в той час як інвестори оцінюють результати засідання ОПЕК +. За його підсумками було прийнято рішення про продовження колективного збільшення загального рівня видобутку на 400 тисяч барелів на добу кожен місяць до того часу, поки учасники угоди не зніматимуть обмеження в 5,8 мільйона барелів на добу.

Так альянс вирішив нарощувати видобуток згідно з планом в розрахунку на те, що світовий ринок буде «абсорбувати» додаткові обсяги пропозиції в міру зростання попиту і виснаження запасів.

«Проте, хоча на даному етапі ринкові умови здавалися сприятливими для ОПЕК +, залишається невизначеність», — заявили агентству Блумберг аналітики Citigroup Inc.