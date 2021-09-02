Україна і США посилюють двостороннє співробітництво в сферах енергетики і клімату — спільна заява міністерств енергетики

Обновлено: Сентябрь 02, 2021. Тэги: , , ,

Україна і США посилюють двостороннє співробітництво в сферах енергетики і клімату — спільна заява міністерств енергетики

Україна і США мають намір працювати над поліпшенням корпоративного управління на державних підприємствах, забезпеченням незалежності енергорегулятора, декарбонізацією економіки і України і забезпеченням її енергобезпеки та експортного потенціалу.

Про це йдеться в спільній заяві міністерств енергетики України та США про посилення двостороннього співробітництва в сферах енергетики і клімату. Документ був підписаний днем ​​раніше в рамках візиту президента України Володимира Зеленського в США.

Згідно із заявою, сторони мають намір поглибити і активізувати свій Стратегічний діалог в сферах енергетики і клімату (SECD), розпочатий в 2018 році.

Україна і США в рамках SECD домовилися працювати над поліпшенням корпоративного управління держпідприємств енергосектору із залученням міжнародних незалежних наглядових рад, до складу яких входять відповідні експерти.

Планується також робота над підвищенням незалежності енергорегулятора і допомогу Україні у розвитку більш конкурентоспроможних і прозорих енергоринків шляхом впровадження ринкових механізмів ціноутворення.

Крім цього, сторони мають намір працювати над декарбонізацією економіки України, підвищенням її енергобезпеки та експортного потенціалу шляхом розробки і впровадження комплексного плану енергетичного сектора. Цей план передбачатиме взаємовигідне співробітництво в ядерній, сонячної, вітрової енергетики, водневих проектах та проектах накопичення енергії, а також накопичення, утилізації та зберігання вуглецю. Крім того, він буде включати співпрацю в сферах кібер і фізбезопасності та інших технологіях, орієнтованих як на попит, так і на пропозицію, зазначається в заяві.

Міністерства енергетики обох стан також можуть залучати до роботи інші міністерства і координувати роботу з іншими членами міжнародного співтовариства донорів, щоб уникнути дубляжу зусиль і для максимального використання вже наданої допомоги.

Разом з тим, згідно із заявою, Україні планується надавати допомогу в реалізації її євроінтеграційних зусиль, в тому числі шляхом модернізації та будівництва ключових об’єктів енергоінфраструктури.

У найближчі місяці сторони домовилися провести інавгураційну зустріч SECD.

Читайте в «Терміналі», президент Володимир Зеленський обговорив з президентом США Джозефом Байденом гарантії енергетичної безпеки для України.

Автор:

(Всего статей: 18834)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: