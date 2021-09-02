Україна і США посилюють двостороннє співробітництво в сферах енергетики і клімату — спільна заява міністерств енергетики

Україна і США мають намір працювати над поліпшенням корпоративного управління на державних підприємствах, забезпеченням незалежності енергорегулятора, декарбонізацією економіки і України і забезпеченням її енергобезпеки та експортного потенціалу.



Про це йдеться в спільній заяві міністерств енергетики України та США про посилення двостороннього співробітництва в сферах енергетики і клімату. Документ був підписаний днем ​​раніше в рамках візиту президента України Володимира Зеленського в США.

Згідно із заявою, сторони мають намір поглибити і активізувати свій Стратегічний діалог в сферах енергетики і клімату (SECD), розпочатий в 2018 році.

Україна і США в рамках SECD домовилися працювати над поліпшенням корпоративного управління держпідприємств енергосектору із залученням міжнародних незалежних наглядових рад, до складу яких входять відповідні експерти.

Планується також робота над підвищенням незалежності енергорегулятора і допомогу Україні у розвитку більш конкурентоспроможних і прозорих енергоринків шляхом впровадження ринкових механізмів ціноутворення.

Крім цього, сторони мають намір працювати над декарбонізацією економіки України, підвищенням її енергобезпеки та експортного потенціалу шляхом розробки і впровадження комплексного плану енергетичного сектора. Цей план передбачатиме взаємовигідне співробітництво в ядерній, сонячної, вітрової енергетики, водневих проектах та проектах накопичення енергії, а також накопичення, утилізації та зберігання вуглецю. Крім того, він буде включати співпрацю в сферах кібер і фізбезопасності та інших технологіях, орієнтованих як на попит, так і на пропозицію, зазначається в заяві.

Міністерства енергетики обох стан також можуть залучати до роботи інші міністерства і координувати роботу з іншими членами міжнародного співтовариства донорів, щоб уникнути дубляжу зусиль і для максимального використання вже наданої допомоги.

Разом з тим, згідно із заявою, Україні планується надавати допомогу в реалізації її євроінтеграційних зусиль, в тому числі шляхом модернізації та будівництва ключових об’єктів енергоінфраструктури.

У найближчі місяці сторони домовилися провести інавгураційну зустріч SECD.

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