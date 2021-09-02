Укртрансгаз вивчить можливість переводу одного з ПСГ на зберігання водню

АТ «Укртрансгаз» вивчає можливість переведення Краснопоповського ПСГ в Луганській області на зберігання водню або його суміші з метаном.

Про це повідомив головний інженер оператора сховищ Володимир Рудко, пише Інтерфакс.

Він зазначив, що в Європі вже проводяться випробування по впливу водню на існуюче газотранспортне обладнання.

«Зараз словацька компанія NAFTA проводить тестування можливості використання компресорів, запірної арматури, трубопроводів. Вони тестують різні режими, різні обсяги водню в метані, який можна пустити максимально, щоб не робити глобальну реконструкцію обладнання», — цитує Рудко Інтерфакс.

За його словами, УТГ зацікавлений і має намір співпрацювати з європейськими операторами щодо водневої тематики.

Читайте в «Терміналі», водень — це перспективне майбутнє, але не сьогодення України і навіть ЄС. А втрати від можливого переривання транзиту газу очевидні вже сьогодні.

