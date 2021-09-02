Укртранснафта вперше транспортує британську нафту

АТ «Укртранснафта» вперше транспортує нафту Flotta Gold, яка видобувається біля Оркнейських островів (Шотландія, Великобританія).
Після перевірки якісних показників сировини, компанія розпочала її прийом до нафтотранспортної системи для подальшого транспортування на Кременчуцький нафтопереробний завод, пише пресслужба Нафтогазу.
Нафта транспортуватиметься нафтопроводом «Одеса-Кременчук».
Відтак АТ «Укртранснафта» збільшила корзину сортів нафти, що транспортувалися нафтотранспортною системою України, до восьми. Окрім перекачування нафти з українських родовищ, Укртранснафта має досвід транспортування вже семи сортів імпортної нафти: Urals, Azeri Light, Bakken, El Sharara, WTI, Saharan Blend та Flotta Gold.
Читайте в «Терміналі», Укртранснафта говорить про подвоєння обсягу транспортування нафти на НПЗ.